CHP'den '8 kişilik kadroya' tepki: 'Sağlık hizmetlerine açık bir darbe!'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Sağlık Bakanlığı’nın son atama sürecine sert tepki gösterdi.

“RADYOTERAPİ TEKNİKERLİĞİNE YALNIZCA 8 KİŞİLİK KADRO AYRILDI”

Radyoterapi teknikerliği gibi hayati bir sağlık alanına sadece 8 kişilik kadro ayrıldığını belirten Genç, şunları ifade etti:

“Sağlık Bakanlığı’nın son atama sürecinde yine bir adaletsizlikle karşı karşıyayız. Radyoterapi teknikerliği gibi hayati bir sağlık alanına yalnızca 8 kişilik kadro ayrılmış durumda. KPSS’den 88 puan alıp Türkiye genelinde derece yapmış genç bir sağlık emekçisi, atanamadığı için bana şu sözlerle sesleniyor: “Bize verilen sayı 8, biz bu sayıyı kabul etmiyoruz.”

“SADECE KADRO MESELESİ DEĞİL HALK SAĞLIĞINI DOĞRUDAN İLGİLENDİREN PLANLAMA SORUNU”

"Kanser vakalarının her yıl arttığı bir ülkede, radyoterapi gibi onkoloji hizmetlerinin temel taşı olan bir alanda atama yapılmaması sağlık hizmetlerine açık bir darbedir. Bu sadece bir kadro meselesi değil, halk sağlığını doğrudan ilgilendiren bir planlama sorunudur."

“SAĞLIK SİSTEMİNDEKİ AÇIKLAR LİYAKATLI KADROLARLA KAPATILMALIDIR”

"Eylül ayında yapılacağı açıklanan ikinci atamada, radyoterapi teknikerlerine ayrılacak kadronun artırılmasını talep ediyoruz. Gençlerimizin emeği heba edilmemeli, kamu sağlık sistemindeki açıklar liyakatli kadrolarla kapatılmalıdır.”