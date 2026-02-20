CHP'den Adalet Bakan yardımcılığı atamalarına sert tepki: 'Akın Gürlek'le birlikte İBB operasyonunu yürüten isimler!'

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Resmi Gazete'de yayımlanan gece yarısı kararnamesiyle Adalet ve İçişleri bakanlıklarında yapılan bakan yardımcısı değişikliklerine sert tepki gösterdi.

Adalet Bakanlığı'na yapılan 4 atamanın da İstanbul merkezli olduğunu vurgulayan Günaydın, bu isimlerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) operasyonlarıyla bağlantılı olduğunu savundu.

"DEĞİŞİMİN KODLARINI ORTAYA KOYUYOR: İBB OPERASYONU VE AKP GEÇMİŞİ"

Sosyal medya hesabından atamaların şifrelerini değerlendiren Günaydın, Adalet Bakanlığı'ndaki yeni yardımcıların kimliklerine dikkati çekti.

Atanan isimlerden Burak Ceyhan ve Can Tuncay'ın İstanbul Başsavcıvekilleri olduğunu hatırlatan Günaydın, bu isimlerin Adalet Bakanı Akın Gürlek ile birlikte İBB operasyonunu yürüten kişiler olduğunu belirtti.

Günaydın, atamalar zincirindeki dikkat çeken diğer bir ayrıntıyı şu sözlerle ifade etti:

"Bilindiği gibi, yine bu başsavcı vekillerinden birisi olan Fatih Dönmez ise, bir önceki HSK kararnamesiyle atandığı Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan, bu koltuğu Akın Gürlek’in boşaltmasından hemen sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına getirilmişti.

Bakan yardımcılığına atanan üçüncü isim Sedat Ayyıldız; geçmişte İBB’de avukat olarak çalışan, AKP Üsküdar teşkilatı gençlik kollarından gelen, AKP’de belediye meclis üyeliği ve teşkilatlarda başkan yardımcılığı yapmış bir isim. Son isim Abdullah Aydoğdu ise İstanbul İdare Mahkemesi üyesi. Adalet Bakanlığında bakan yardımcılarının kimlikleri, değişimin kodlarını ortaya koyuyor."

"İÇİŞLERİ'NDE BÜLENT TURAN YERİNİ KORUDU; TEAMÜLLERE DAHA UYGUN"

İçişleri Bakanlığı'nda değişen 3 bakan yardımcılığı koltuğunu da değerlendiren CHP'li Günaydın, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile gerilim yaşadığı iddia edilen eski AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın yerini koruduğuna işaret etti.

İçişleri'ndeki tablonun Adalet Bakanlığı'na kıyasla daha geleneksel devlet yapısına uygun olduğunu savunan Günaydın, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Görevden alınanların yerine atananların ikisi Afyonkarahisar ve Hakkari valileri. Atanan son Bakan Yardımcısı Mehmet Cangir geçmişte kaymakamlık, mülkiye müfettişliği, AB Genel Sekreter yardımcılığı gibi görevlerde bulunmuş bir isim. İçişleri Bakanlığı’ndaki değişim, Adalet Bakanlığı ile kıyaslandığında, teamüllere görece daha uygun duruyor. Gerisini hep beraber göreceğiz."