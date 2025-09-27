CHP'den Afyonkarahisar'da tarihi miting: Özgür Özel ne mesaj verecek?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve partinin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun 23 Mart’ta yolsuzluk suçlaması kapsamında tutuklandığı günden bu yana “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingi düzenliyor.

CHP’nin “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin 57.’si bugün Afyonkarahisar’da, Zafer Meydanı’nda gerçekleştiriliyor.

AFYONKARAHİSAR'DA BÜYÜK KALABALIK

Zafer Meydanı'ndaki kalabalık, günün erken saatlerinden başladı. Yurttaşlar Türk bayrakları, CHP flamaları ve İmamoğlu dövizleri ile meydana koştu.

CHP'Lİ GENÇLER YÜRÜYÜŞ DÜZENLENDİ

CHP Gençlik Kolları, miting öncesinde “Gençlik Korteji” düzenledi.

Yürüyüş, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki göstermek amacıyla gerçekleştirildi.

İPEK ELİF ATAYMAN: 7 AY OLDU HALA SOMUT BİR İSNAT YOK

Tartışmalı İBB soruşturmasında tutuklanan Medya A.Ş. Genel Müdürü Dr. İpek Elif Atayman'ın oğlu Efe Çakır, annesinin cezaevinden mitinge gönderdiği mektubu okudu.

Atayman şunları ifade etti:

"Kazanımların da, kayıpların da, haksızlıkların da hepimize ait olduğunun bilincinde olan dünya görüşünden bağımsız burada olan ve kalpleri burada atan vicdanlı ve bilinçli herkese selamlar. Değerli Afyonlular beni bağrınıza bastığınız için sizlere minnettarım. İnşallah en kısa zamanda bu güzel Cumhuriyet şehrini ve sizleri ben de göreceğim. Şimdilik sadece ailemin anlattıkları kadarıyla biliyor ve anımsayabiliyorum. Eylül de bitti. 7 ay oldu. Hala somut bir isnat yok. Hala bir delil toplanmamış. Biz neden birkaç şüphesi 7 aydır tutuklu yargılanıyoruz. Madem bu kadar kesin suçlamalarınız, delilleriniz var hemen yazıp başlatsaydınız mahkememizi. Suç işlediği şüphesi ve kaçma şüphesi var diye insanlar 7 aydır tutuklu yargılanmaz. Yargı erkine sesleniyorum.

Lütfen artık bu işi hızlandırın. Yargılamaları başlatın. Ömrümüzden aylar gidiyor. İnşallah bu çile elbet bitecek. Bu ülkede adalet geç de olsa hep tecelli etmiştir. Gönlüm ve vicdanım çok rahat. 35 sene önce başladığım kariyer yolculuğumda ilk kez neredeyse 7 ay boyunca değer yaratamamış ve üretememiş oldum. Tek kaygım budur. Yakında çıktığımda telafi edeceğimden şüpheniz olmasın. Başta enerjisiyle bize umut olan Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ve araştırmadan yargısız infaz yapmayan vicdanları körelmemiş tüm vatandaşlara saygı ve selamlarımı iletiyorum."

ÖZGÜR ÖZEL YURTTAŞLARA SESLENECEK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, meydandan yurttaşlara seslenecek. Özel'in vereceği mesajlar merak ediliyor.

AYRINTILAR GELECEK...

NEDEN MİTİNG YAPILIYOR?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu 23 Mart’ta yolsuzluk suçlamasından tutuklandı.

İmamoğlu’nun gözaltına alındığı 19 Mart’tan itibaren bir hafta boyunca Saraçhane’de toplanan kalabalığa CHP Genel Başkanı Özgür Özel seslendi.

Özel, her çarşamba İstanbul’un bir ilçesinde, her cumartesi de Türkiye’nin bir ilinde “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingleri düzenliyor.