CHP'den Akın Gürlek'e 'faili meçhul' soruları: 'Son 30 yıl içerisinde şüpheli ölüm dosyası sayısı kaç?'

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na, "faili meçhul" cinayetlere ilişkin yazılı soru önergesi verdi.

Tanrıkulu "Türkiye genelinde son 30 yıl içerisinde 'faili meçhul' olarak kayıtlara geçen cinayet ve şüpheli ölüm dosyası sayısı kaçtır? Rojin Kabaiş dosyasında, dijital verilerin çözülememesi nedeniyle soruşturmanın seyrinin geciktiği yönünde bir değerlendirme yapılmış mıdır?" sorularını yöneltti.

Tanrıkulu, önergesinde şunları kaydetti:

"Son yıllarda Türkiye’de kamuoyuna yansıyan birçok cinayet ve şüpheli ölüm dosyasında, soruşturmaların uzun yıllar boyunca sonuçlandırılamadığı, bazı dosyaların ancak kamuoyu baskısı veya ailelerin bireysel çabalarıyla yeniden gündeme gelebildiği görülmektedir. Örneğin, 2000 yılında öldürülen Çağla Tuğaltay dosyasında 26 yıl sonra yeniden DNA incelemeleri ve mezar açma işlemleri gündeme gelmiş; Rojin Kabaiş olayında dijital delillere erişim için uluslararası teknik süreçlere ihtiyaç duyulmuş; Kübra Yapıcı cinayetinde ise aile fertlerinin delil toplama sürecine fiilen dahil olduğu iddiaları kamuoyuna yansımıştır.

Bu ve benzeri olaylar, soruşturma süreçlerinin etkinliği, delil toplama ve analiz kapasitesi, faili meçhul dosyaların akıbeti, adli makamların resen harekete geçme yeterliliği konularında ciddi soru işaretleri doğurmaktadır. Özellikle uzun süre aydınlatılamayan cinayet dosyalarının 'fiilen askıda bırakıldığı' ve ancak istisnai durumlarda yeniden ele alındığı yönündeki iddialar, hukuk devleti ilkesini ve adalete olan toplumsal güveni zedelemektedir."

"ROJİN KABAİŞ OLAYINDA DİJİTAL DELİLLERİN ÇÖZÜMÜ İÇİN YURTDIŞINA BAŞVURULMASININ NEDENİ NEDİR?"

Tanrıkulu'nun önergesinde Bakan Gürlek'e yönelttiği sorular ise şöyle: