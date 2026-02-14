CHP'den, Akın Gürlek’e 'IŞİD şüphelisi' sorusu: 'Resmi sayı nedir, firariler arasında Ankara katliamı sanıkları var mı?'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in yanıtlaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na (TBMM) soru önergesi verdi.

CHP'li Tanrıkulu "Suriye Demokratik Güçleri (SDG) kontrolündeki hapishanelerden Irak’a sevk edilen ve aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu iddia edilen IŞİD mensuplarını" gündeme taşıdı. Tanrıkulu, "Bu kişilerin kaçı hakkında Türkiye’de yakalama kararı bulunmaktadır? Söz konusu kişilerden kaçı 10 Ekim 2015 tarihinde gerçekleşen Ankara Tren Garı Katliamı davası kapsamında firari sanık olarak yargılanmaktadır" diye sordu.

BAKAN GÜRLEK'E ZOR SORULAR

Tanrıkulu'nun, Akın Gürlek'in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinin gerekçesinde şu ifadeler yer aldı:

"Basına yansıyan haberlerde, Irak Adalet Bakanlığı tarafından, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) kontrolündeki hapishanelerden Irak’a sevk edilen yaklaşık 5 bin IŞİD mensubu arasında 165 Türk vatandaşının bulunduğunun açıklandığı; ancak diplomatik kaynaklarca bu sayının henüz teyit edilmediğinin ifade edildiği belirtilmektedir. Ayrıca kimlik tespit süreçlerinin karmaşıklığı, pasaport ve resmi belge eksikliği, çifte vatandaşlık ve 'vatansız' çocuklar gibi hukuki sorunların bulunduğu; Türkiye’nin söz konusu kişileri geri almaya hazır olduğunu Irak makamlarına ilettiği yönünde bilgiler kamuoyuna yansımıştır.

Öte yandan, İçişleri Bakanlığının 'Terör Arananlar' listesinde IŞİD üyeliği gerekçesiyle 98 kişi hakkında yakalama kararı bulunduğu; bunlardan bazılarının 10 Ekim 2015 tarihinde gerçekleşen ve kamuoyunda Ankara Tren Garı Katliamı olarak bilinen saldırının firari sanıkları arasında yer aldığı bilinmektedir."

Tanrıkulu, önergesinde şu sorulara yanıt istedi:

"Irak’a sevk edilen ve Türk vatandaşı olduğu iddia edilen 165 kişiyle ilgili olarak Bakanlığınızın teyit ettiği resmi sayı nedir?

Bu kişilerin kaçı hakkında Türkiye’de yakalama kararı bulunmaktadır? Söz konusu kişilerden kaçı, 10 Ekim 2015 tarihinde gerçekleşen Ankara Tren Garı Katliamı davası kapsamında firari sanık olarak yargılanmaktadır?

Kimlik tespiti sürecinde hangi yöntemler uygulanmaktadır? Parmak izi, DNA analizi, biyometrik veri karşılaştırması gibi teknikler kullanılmakta mıdır?

Türk vatandaşı olduğu değerlendirilen kişilerin Türkiye’ye iade süreci hangi uluslararası sözleşmeler ve ikili anlaşmalar çerçevesinde yürütülmektedir?

Türkiye’ye iade edilmeleri halinde bu kişiler hangi ceza infaz kurumlarında tutulacaktır?

Yargılama süreçlerinin güvenli ve şeffaf yürütülmesi için özel bir hazırlık yapılmış mıdır?

Suça karışmadığı değerlendirilen kadın ve çocuklar hakkında hangi idari ve sosyal inceleme mekanizmaları işletilecektir?

Bu kişilerin rehabilitasyonu ve topluma entegrasyonu için hangi kurumlarla koordinasyon sağlanacaktır?

Yabancı uyruklularla evli olan ve çifte vatandaşlık veya vatansızlık riski bulunan çocukların hukuki statüsü nasıl belirlenecektir? Bu konuda Adalet Bakanlığı ile diğer ilgili Bakanlıklar arasında bir çalışma yürütülmekte midir?

Ankara Tren Garı Katliamı başta olmak üzere IŞİD tarafından gerçekleştirilen saldırıların firari sanıklarının iadesi için özel bir diplomatik ve hukuki girişim planı mevcut mudur?

Bu süreçte mağdur yakınlarının adalete erişim hakkının sağlanması ve cezasızlık algısının önlenmesi için Bakanlığınızca alınan veya alınması planlanan tedbirler nelerdir?"