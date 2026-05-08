CHP'den AKP'ye geçeceği konuşuluyor: Burcu Köksal'ın 6 ay önceki sözleri tekrar gündem oldu

CHP'den istifa edip AKP'ye katılacağı konuşulan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın 6 ay önce yaptığı açıklamalar tekrardan gündeme geldi.

Köksal için o dönem de AKP'ye katılacağı iddiaları atılmış, ancak kendisi bu iddiaları yalanlamıştı.

"ANADAN DOĞMA CHP'LİYİM"

İktidara yakınlığıyla bilinen TGRT'deki bir programa katılan Köksal şunları ifade etmişti:

"Bu iddia troller tarafından dile getiriliyordu. Zafer Partisi’ne, İyi Parti’ye, AKP’ye geçecek diyorlardı. Beni CHP’ye kabullenmek istemiyor herhalde belli bir kesim. Anadan doğma CHP’liyim. Kapıdan kovdular bacadan girdim. Ben partinin demirbaşlarından biriyim. 31 Mart seçimleri öncesi ya kendine başka bir iş bul ya da başka bir parti bul denildiğinde bile ben partimi bırakmadım. Yine parti içerisinde mücadeleme devam ediyorum. Herhangi bir yere gitmiyorum. CHP’de mücadeleme devam edeceğim. Partimde çalışmaya ve mücadeleme devam edeceğim. Doğruya doğru, yanlışa yanlış derim."

AKP'YE Mİ GEÇECEK?

Köksal'ın AKP'ye geçeceği çarşamba günü yandaş gazeteci Sinan Burhan tarafından dile getirilmişti.

Uzun süre konu hakkında açıklama yapmayan ve CHP'li yetkililerin telefonuna çıkmayan Köksal'ın dün Barış Yarkadaş'a konuşup iddiaları doğruladığı öne sürülmüştü. Köksal'ın, "Salı günü genişletilmiş il başkanları toplantısında AK Parti’ye katılıyorum. Bu kararın arkasında herhangi bir tehdit ya da baskı yoktur. Hakkımda herhangi bir soruşturma da bulunmamaktadır" dediği konuşuluyor.