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CHP'den AKP'ye geçen Keşan Belediye Başkanı Özcan'a 'tepki' lokması: 'Siyasi mevtanın ruhuna El Fatiha'

CHP'den AKP'ye geçen Keşan Belediye Başkanı Özcan'a 'tepki' lokması: 'Siyasi mevtanın ruhuna El Fatiha'

26.06.2026 17:04:00
Güncellenme:
ANKA
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CHP'den AKP'ye geçen Keşan Belediye Başkanı Özcan'a 'tepki' lokması: 'Siyasi mevtanın ruhuna El Fatiha'

CHP Keşan İlçe Başkanlığı, AKP'ye geçen Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'a tepki amacıyla ilçe meydanında lokma dağıttı. İlçe Başkanı Anıl Çakır, Özcan'ın ayrılışını "ihanet" olarak nitelendirerek, "Cumhuriyet Halk Partisi için kurtuluş yaşanmıştır" dedi.
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CHP Keşan İlçe Başkanlığı, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'ın partiden istifa ederek AKP'ye geçmesine tepki için lokma dağıttı.

CHP’den seçilen ve dün AKP’ye katılan Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan’a tepki için CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır tarafından ilçe meydanında lokma dağıtıldı.

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"CHP İÇİN BİR KURTULUŞ YAŞANMIŞTIR"

Çakır, “Hiç kimse üzülmesin, bunu kayıp olarak görmesin. Cumhuriyet Halk Partisi’nde ihanetçilerin, hainlerin yeri yok. Cumhuriyet Halk Partisi için kurtuluş yaşanmıştır. O kurtuluş hayrına lokma dağıtıyoruz” dedi.

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Lokma dağıtımına CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, CHP İl Başkanı Yücel Balkanlı ve ilçe belediye başkanları da katıldı.

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İlgili Konular: #AKP #CHP #Keşan