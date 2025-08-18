CHP'den AKP'ye geçmişti... CHP'li Tezcan açıkladı: Özlem Çerçioğlu'nun 'İzmir' hayali!

CHP’li Bülent Tezcan, Silivri'de tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı'nın kişisel Youtube kanalındaki "YORUMLAYAMIYOR" serisinde CHP'den AKP'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile tanışma sürecini anlattı.

Tezcan, “Özlem Hanım’ı ilk kez 2002 yılında Önder Sav’ın odasında gördüm. O dönem Kuşadası ilçe başkanıydım. Aydın’dan adaylık başvurusu yaptığını duyunca şaşırdım. O seçimde listede 4. sıradaydı ve ben de destek verdim. Hep destekledim ama zaten Deniz Baykal ve Kemal Kılıçdaroğlu dönemlerinde genel merkez hep arkasında durdu” dedi.

“KONTROLCÜYDÜ, HERKESLE KAVGA ETTİ”

Tezcan, Çerçioğlu’nun belediye başkanlığı döneminde kontrolcü bir siyaset tarzı izlediğini söyledi:

“Her şeyi kendi belirlemek isterdi. İl ve ilçe örgütlerinde hep kendi isimlerini dayattı. Çoğu ilçe başkanıyla kavga etti, sorunlar yaşadı. Genel merkez ise buna rağmen tolerans gösterdi.”

İZMİR HAYALİ KRİZİN FİTİLİNİ ATEŞLEDİ

Çerçioğlu ile CHP arasında yaşanan kopuşun temelinde İzmir adaylığı olduğunu vurgulayan Tezcan şunları kaydetti:

“Asıl mesele Çerçioğlu’nun İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olma arzusuydu. Kendisine ‘Sen İzmir’e aday olursan Aydın’ı kim kazanır?’ diye sorduk. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Güner’in adını verdi. Anketlerde de Güner’in Aydın’ı rahatlıkla kazanacağı çıktı. Ama İzmir kendi adayını tercih etti. Çerçioğlu yeniden Aydın’a aday oldu. Bu kez de Ömer Güner’le arası bozuldu, kıskançlık başladı.”

“İYİ PARTİ ADAYINI DESTEKLEDİ, BİLLBOARDLARI SÖKTÜRDÜ”

Tezcan, Çerçioğlu’nun seçim dönemindeki tavırlarını şöyle anlattı:

“Kampanya sırasında Kuşadası’nda kendi partisinin adayı yerine İYİ Parti adayını alttan alta destekledi. Ortak projeleri durdurdu, billboardları söktürdü. Hatta Büyükşehir ile Kuşadası’nın ortak işlettikleri plajlardan bile Güner’i dışladı.”

“AZİZ İHSAN AKTAŞ İLİŞKİSİ CHP’DE RAHATSIZLIK YARATTI”

Tezcan, Çerçioğlu’nun belediyesinde İBB operasyonlarında itirafçı iş insanı Aziz İhsan Aktaş ile yürütülen işbirliğinin de parti içinde huzursuzluk yarattığını söyledi:

“Birkaç ay önce belediyede Aziz İhsan Aktaş’la iş yapıldığı bilgisi geldi. Kendisine soruldu, doğru çıktı. Parti yöneticileri, ‘Kendinden eminsen biz arkanızdayız’ dedi. Ama Çerçioğlu panikledi, telefonlarını kapattı, partiden istifaları zorlamaya başladı.”

“ÇERÇİOĞLU’NU ZAMANINDA PARTİDEN ATMALIYDIK”

Fatih Altaylı’nın “Pişmanlığınız var mı?” sorusuna Tezcan şu yanıtı verdi:

“Kimse bu kadar uzun süre aynı görevde tutulmamalı, en büyük hata buydu. Ayrıca iddiaları duyduğumuzda sadece sormakla yetinmek yerine araştırma yapmalıydık. Eğer doğruysa, o zaman partiden atmalıydık.”