CHP'den, Anıtkabir'deki 'Erdoğan' sloganlarına sert tepki: 'Milli değerlere saygısızlık devam ediyor'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Cumhuriyet'in 102. yılı kutlamaları öncesinde Anıtkabir’deki resmi törende siyasi tezahüratlar ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının üzerlerinin aranmasına ilişkin yazılı açıklama yapmış ve Anıtkabir’in bir anıt mezar olduğunu, burada yapılan her davranışın “kabir adabına” uygun olması gerektiğini belirterek, hem hukuk hem de devlet geleneği açısından bu konuda gerekli düzenlemelerin yapılmasını istemişti.

Bağcıoğlu ayrıca Anıtkabir'e törenlere katılmak üzere gelen üniformalı askeri personellerinin polisler tarafından üst aramasına maruz bırakılmasını da eleştirmişti.

Bağcıoğlu, bu yıl da Anıtkabir’deki 29 Ekim töreninde “Her yer Tayyip, her yer Erdoğan” sloganının atılmasına tepki gösterdi.

"MİLLETİMİZİN MİLLİ DEĞERLERİNE SAYGISIZLIK YAPILMAYA DEVAM EDİLMEKTE"

Bağcıoğlu, şunları kaydetti:

“Anıtkabir’e girişte askeri personele yönelik kontrollere ilişkin talebimizin yerine getirilmesi ve Türk milletinin hassasiyetlerinin dikkate alınması, olumlu bir yaklaşımdır. Ancak, birçok talep ve girişime rağmen, Anıtkabir’de siyasi sloganlarla milletimizin milli değerlerine saygısızlık yapılmaya devam edilmektedir. TSK hepimizin gözbebeğidir; yıpratılmasına izin verilmemelidir."

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyet'in 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet erkanı bugün Anıtkabir'i ziyaret etti.

Davetlilerin katıldığı törende, Erdoğan mozoleye çelenk bıraktı.

Anıtkabir'de her sene olduğu gibi bu sene de 'Erdoğan' sloganları atıldı. "Reis, "Recep Tayyip Erdoğan", "Her yer Tayyip, her yer Erdoğan" sesleri duyuldu.