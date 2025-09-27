CHP'den Anıtkabir'e ziyaret... Özgür Özel'den, Atatürk'e 'söz': Adalet, demokrasi ve toplumsal refah vurgusu!

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 22'nci Olağanüstü Kurultayı'nda Genel Başkanlığa bir kez daha seçilen Özgür Özel, beraberinde Parti Meclisi (PM), Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri ve milletvekilleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

BÜYÜK ÖNDER'İN MOZOLESİNE "CHP" ÇELENGİ

Atatürk'ün mozolesine kırmızı ve beyaz çiçeklerden oluşan ve üzerinde "Cumhuriyet Halk Partisi" yazan çelengin bırakılması ve saygı duruşunun ardından Özel'in başkanlığındaki heyet, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

CHP LİDERİ, ANITKABİR ÖZEL DEFTERİ'Nİ İMZALADI

Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Özel, "Sizden emanet demokrasimizi ve partimizi hedef alan 19 Mart 2025 tarihli sivil darbe teşebbüsüne karşı milletimizle birlikte verdiğimiz mücadeleyi ülkemizin dört bir köşesinde kararlılıkla sürdürüyoruz. Kurucu kadrolarımızdan aldığımız ilhamla Türkiye'de adaleti, demokrasiyi ve toplumsal refahı hakim kılana dek egemenliğin sahibi olan milletimizin üzerinde hiçbir güce inanmadan azimle çalışmaya söz veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Özel, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk,

Sayın Genel Başkanım, 21 Eylül 2025 tarihinde gercekleştirdiğimiz 22'nci Olağanüstü Kurultayımızda görev alan Parti Meclisi, Yüksek Disiplin Kurulu üyelerimiz ve 28. Dönem milletvekillerimiz ile birlikte huzurunuzdayız. Sizden emanet demokrasimizi ve partimizi hedef alan 19 Mart 2025 tarihli sivil darbe teşebbüsüne karşı milletimizle birlikte verdiğimiz mücadaleyi ülkemizin dört bir köşesinde kararlılıkla sürdürüyoruz. Kurucu kadrolarımızdan aldığımız ilhamla Türkiye'de adaleti, demokrasiyi ve toplumsal refahı hakim kılana dek egemenliğin sahibi olan milletimizin üzerinde hiçbir güce inanmadan azimle çalışmaya söz veriyoruz.

'Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olamaz' sözünden aldığımız ilhamla mahkemede, gelirde ve sosyal hayatta adaleti sağlamak, ülkeminin dünyadaki saygınlığını yüceltmek icin gereken birikime ve örgütlü güce sahibiz. Aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyor; size ve kurucu kadrolarımıza minnetlerimizi sunuyor, tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Ruhunuz şad olsun!"

Ardından Özel ve beraberindekiler, Anıtkabir merdivenlerinde anı fotoğrafı da çektirdi. CHP Lideri Özel, daha sonra İsmet İnönü'nün kabrini de ziyaret ederek, saygı duruşunda bulundu ve çiçek bıraktı.