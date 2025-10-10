CHP'den 'Aslı Aydemir' çağrısı: 'Derhal serbest bırakılmalı, asıl saldırganlar yargılanmalı'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adalet Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen TBMM Genel Kurulu'nda, LeMan Dergisi binası önünde yaşanan tartışmanın ardından tutuklanan Akademisyen Aslı Aydemir'i gündeme getirdi.

Gökçen, "Saldırganlara tepki gösterdiği için saldırıya uğrayan bir barış akademisyeni tutuklandı. Aslı Aydemir derhal serbest bırakılmalı, asıl saldırganlar yargılanmalıdır" dedi.

"ASIL SALDIRGANLAR YARGILANMALI"

"Aslı Aydemir derhal serbest bırakılmalı" diyen Gökçen'in konuşması şu şekilde:

"Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, akademisyen Aslı Aydemir, LeMan Dergisi'ne yönelen saldırıların ardından evinden gözaltına alındı ve tutuklandı. Bu olay 4 Temmuz gününde gerçekleşmesine rağmen halen bir duruşma günü bile verilmedi. LeMan dergisi binasının camlarını kıran ve çevredeki yurttaşları rahatsız eden bir grup 'ya onlar ölecek ya biz' gibi 'cenk, silah, şehadet' gibi, 'dişe diş kana kan intikam' gibi sloganlar attılar.

Barışçıl gösteri hakkı kullanıldığında hemen yasaklayan, biber gazı ve şiddete başvuranlar, burada fiili bir saldırı söz konusuyken müdahale bile etmediler. Saldırganları kimse durdurmadı, bir polis yaralandı, saldırganlara tepki gösterdiği için saldırıya uğrayan bir barış akademisyeni tutuklandı. Hem de tek bir delil bile olmadan. Aslı Aydemir derhal serbest bırakılmalı, asıl saldırganlar yargılanmalıdır."