CHP'den Bakan Tekin'e 'karma eğitim' yanıtı: 'Sizin ideolojik saplantınız!'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, yeni eğitim öğretim yılına ilişkin bir basın toplantısı düzenledi.

8 Eylül itibarıyla 18 milyon öğrencinin, 1,2 milyon öğretmenin okula döneceğine işaret eden Özçağdaş, okulun başlamasının aileler için ayrı bir heyecan, aynı zamanda sıkıntılı bir dönem olduğunu dile getirdi.

Özçağdaş, AKP’nin her seçim döneminde vaadetmesine rağmen 5 yaşı eğitim yaşı haline getirmediğini, 5 yaşındaki çocukların yüzde 84,26’sının okullaşabildiğini söyledi. 3-5 yaş grubunun okullaşma oranının yüzde 51,89 olduğuna dikkati çeken Özçağdaş, iki öğrenciden birinin okul öncesi eğitim alabildiğini aktardı.

"VAATLER TUTULMADI"

İktidarın okul açmak yerine CHP’li belediyelerin açtığı kreşleri kapattığını vurgulayan Özçağdaş, tarikat ve cemaat okullarına destek vermeye devam ettiklerini ifade etti. Önceki dönemlerde okul öncesi öğrencilere verilen yemeğin yaygınlaştırılacağı sözü verilmesine rağmen bunun çocukların elinden alındığını ve katkı payı uygulaması ile de ailelerin okula para ödemelerinin önünün açıldığını anlattı.

İktidarın kreş açmak yerine "Komşu Anne" projesiyle evleri kreşe döndürmeye çalıştığına vurgu yapan Özçağdaş, şöyle devam etti:

“Geçen hafta perşembe günü Sayın Bakanı temizlik ve güvenlik konusunda bir kez daha uyarmıştım, tıpkı geçen yıl okulların açılmasına 1.5 ay kala uyardığım gibi. Bugün itibarıyla 61 bin 111 resmi okulumuzda 70 bin geçici, ücretli çalışan temizlik personelinin hizmete başlaması planlanıyor. Maalesef bunları okullarda göremiyoruz. Okulların çok önceden temizlenmesi, çocuklar gelmeden önce eğitime hazır hale getirilmesi gerekir. Bunun ana muhalefet partisi tarafından bir basın toplantısında söylenmesine bile gerek olmaması gerekir.

Maalesef Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve onun liyakatsiz kadroları, okulları dahi temizlemeyi başaramıyor. Sayın Bakan geçen yıl 8 bin liraya yarı zamanlı 120 bin kişi alma hayalleriyle getirdiği zamanla okulların temizlenmesini engellemiş, CHP’li belediyelerin temizlemesine izin vermemiş, okullar; veliler, öğretmenler ve müdürler tarafından temizlenmişti. Ne yazık ki bu süreçten hiçbir ders almayan iktidarın bir kez daha aynı sorunla karşı karşıya kalacağımızı bugünden gördüğümüzü belirtmek istiyorum."

"CUMHURBAŞKANI MÜDAHALE ETMESE DEMEK Kİ OKULLARIN TEMİZLİĞİ VE GÜVENLİĞİYLE ALAKALI BİR ÇALIŞMA DA YAPILAMAYACAK"

Ailelerimizin çocuklarını okula başlatırken yaptıkları zorunlu harcamalar var. Bu harcamalar geçen yıl 21 bin 195 lirayken bu yıl ortalama 33 bin 173 lira oldu, ortalama yüzde 56,51 arttı. Bu bizim tespitimiz. Sendikalarımızın tespiti bundan çok daha yüksek. İktidar bu gerçekleri görmüyor ve aileler bu masrafların altında ezilmeye devam ediyor. Sayın Bakan’a soruyorum: Bu masraflarla, bu temizlik alanında alınmayan önlemlerle siz aylarca eğitim öğretim yılına nasıl hazırlandınız? Güvenlik görevlisi atamasıyla ilgili hiçbir gelişme yok. Sayın Bakan, Cumhurbaşkanı’nın müdahalesiyle bir çalışma yaptıklarını söyleyecek kadar da süreçten bir haber. Cumhurbaşkanı müdahale etmese demek ki okulların temizliği ve güvenliğiyle alakalı bir çalışma da yapılamayacak.”

Bakan Tekin’e geçen sene yaşanan bu sorunun kaynağını sorduğunu dile getiren Özçağdaş, kendisine birtakım rakamlarla cevap verildiğini ancak bu rakamların gerçekleri yansıtmadığını ifade etti.

Kendisine iletilen rakamlarda ‘katılımcı’ ifadesinin yer aldığının, bu ifadenin de ‘çalışan’ anlamına gelmediğinin altını çizen Özçağdaş, bu insanların sadece Nisan ayına kadar çalıştıklarını, dönemin ortasında görevlerini tamamladıklarında ise okullarda yeni bir krizle karşı karşıya kalındığını belirti.

"OKULLARA BESLENME DESTEĞİ VERİLMİYOR ANCAK MÜTEAHHİTLER 701 MİLYAR LİRALIK VERGİDEN MUAF"

Okullarda çocukların yeterli beslenme şartlarına sahip olmadığını belirten Özçağdaş, ailelerin ekonomik durumları dolayısıyla çocukların sabah okula aç gittiklerini dile getirdi.

Geçen yıl konuya ilişkin bir yasa teklifi verdiklerini aktaran Özçağdaş, bu yıl tekrar bir yasa teklifi vereceklerini ifade etti. İktidarın seçim programında bu uygulamanın yaygınlaştırılacağını söylediğini ancak hiçbir gelişme olmadığı gibi daha kötüye gittiğini ve çocuklara verilen yemek desteğinin kaldırıldığını anlattı.

Okullarda verilecek desteğin toplamda 190 milyar lira olduğunu belirten Özçağdaş, müteahhitlere 701 milyar liralık vergiden vazgeçmesi uygulamasına devam edildiğini aktardı. Okullardaki kayıt ücreti uygulamasına da değinen Özçağdaş, 230 bin lira ücret istenen okulların olduğunu belirtti ve bunları kimsenin yalanlayamadığını söyledi.

"BAKANLIK BU SORUNU ÇÖZMEDİĞİ SÜRECE OKUL AİLE BİRLİKLERİNİN VE YÖNETİMLERİNİN DE ELİ VE KOLU BAĞLI HALDE"

Özçağdaş, “Geçen yıl Bakan’a çağrıda bulunmuştum, yine bulunuyorum: Öğrenci başına bin 500 lira gönderin. Bunu yaparsanız okullardaki çok temel masrafları arşılayabiliriz demiştim. Eğer kişi başına bin 500 lira gönderilseydi yaklaşık 23 milyar lira, yani Milli Eğitim Bakanlığı’nın bütçesinin sadece yüzde 1,64’ü olacaktı. Bakanlık, bunu göndermemekte ama televizyonlarda okul müdürlerine fetva vermekte gayet mahir: ‘Kayıt ücreti almayacaksınız.’ Öğrenciler kayıt ücreti ile gitmemeliler ama Bakanlık bu sorunu çözmediği sürece okul aile birliklerinin ve yönetimlerinin de eli ve kolu bağlı halde” diye konuştu.

“BU ÇOCUKLARIN GELECEĞİNE DÜŞMANSINIZ”

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Türkiye Maarif Vakfı’na, Yunusemre Vakfı’nda yaşanan rezillikler gibi doğru düzgün denetlenmeyen bir vakfa 6 milyar lirayı harcayabildiğine dikkati çeken Özçağdaş, çocuklar için gerekli bu kaynakları yandaşlara aktardığını ifade etti. Son aylarda ‘zorunlu eğitim tartışılıyor’ havası yaratıldığını sözlerine ekleyen Özçağdaş, aylardır bu konuya ilişkin aynı cenahın konuştuğunu vurguladı.

Türkiye’de eğitimle alakalı derdi bitmeyen bir avuç ideolojik fanatik grubun Bakan Tekin ile birlikte zorunlu eğitime saldırmak istediğini vurgulayan Özçağdaş, AKP’nin 2012’den beri 4+4+4 ile mesleki ve teknik okulların dörtte birini kapattığını, bundan dolayı da öğrenci sayısının yüzde 5 azaldığını ve MESEM’lerde 4 gün iş, 1 gün okul faciasıyla karşı karşıya kaldıklarını anlattı.

Türkiye’de 5 milyona yakın "NEET genç" olduğuna vurgu yapan Özçağdaş, “İnanılmaz derecede Cumhuriyet düşmanısınız, bu çocukların geleceğine düşmansınız. Sizin iktidarınız, defalarca uyarmamıza rağmen 13 çocuğun ölümüne neden olan MESEM’lerde 22 bin hayali çırakla 700 milyon lira kamu parasının çarçur edilmesini engelleyemedi” ifadesini kullandı.

“KARMA EĞİTİME YAPILAN BÜTÜN SALDIRILAR, SİZİN İDEOLOJİK SAPLANTINIZDIR”

Bakanlığın ana hedeflerinden birinin kız çocuklarının eğitimlerinin engellenmesi olduğunu söyleyen Özçağdaş, kız ve erkek çocuklarının birlikte okumalarının sosyolojik bir ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Özçağdaş, “Her yaşta her cins birlikte okumalıdır ve hayatına birlikte devam etmelidir. Mesleki ve teknik ortaokulların açılması Türkiye için bir yanlıştır. Buradan süratle dönülmesi gerekmektedir. Karma eğitime yapılan bütün saldırılar, sizin ideolojik saplantınızdır” dedi.

Proje okullarının 2 bin 151’e ulaştığını dile getiren Özçağdaş, torpil borsasıyla atama işlemleri yapıldığını kaydetti.

Dönem ortasında öğretmenlerin işten çıkarılması olayını hatırlatan Özçağdaş, kaç öğretmenin yönetmeliğe aykırı bir şekilde işten çıkarıldığına ilişkin Bakan’ın doğru sayı vermediğini söyledi.

İktidara geldiklerinde öğrencilere ve öğretmenlere yönelik birçok yeniliği hayata geçireceklerini dile getiren Özçağdaş, şöyle devam etti:

"Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidara geldiğimizde bu 61 bin 111 okulun tamamının önemli bir kısmını yıkarak yeniden yaparak bir kısmını hızla yeniden reforme ederek çocukların keyifle gidecekleri güvenli ve yeşil alanlar haline getireceğiz. Sosyal imkanlarıyla, tasarımlarıyla, sanat spor imkanlarıyla yaşayan okul binaları haline getireceğiz. Buradan çocuklarımıza söz veriyorum. Okul bütçeleri oluşturarak nitelikli eğitimi yeniden herkes için ücretsiz hale getireceğiz. Her okula kadrolu temizlik ve güvenlik personeli ataması yapacağız. En az bir yıl okul öncesi eğitimi zorunlu hale getireceğiz. Mesleki eğitimi çocuk sömürüsüne izin vermeyecek şekilde yeniden düzenleyeceğiz. MESEM'leri kapatacağız.

"ÖĞRETMENLERİMİZİ MÜLAKATLARLA DEĞİL OBJEKTİF SINAVLARLA ALACAĞIZ"

"Nitelikli ara eleman sorununu nitelikli ve endüstri ile eşgüdüm içerisinde mesleki ve teknik Anadolu liseleriyle düzenliyor olacağız. Proje okul uygulamasını ilk gün kararnamesi ile kaldıracağız. Milli Eğitim Akademileri'ni yalnızca mevcut öğretmenlerimizin yani 1 milyon öğretmenimizin hizmet içi eğitimleri için kullanacağız. Onları seçme yerleştirme süreçlerinde buralarda elendikleri yandaş üretme merkezi halinde kullanılmasına izin vermeyeceğiz ve öğretmenlerimizi mülakatlarla değil objektif sınavlarla alacağız.

Onların kamuda öğretmen olarak çalışma hayallerini gerçekleştireceğiz. Ücretli öğretmenlik uygulamasına derhal son vereceğiz. Ücretli öğretmen sayısı kadar kadro açacağız ve öğretmenlerimizi çalışmaya başlatacağız. Aynı şekilde köy okullarının da yeniden canlanması, buralarda öğretmenleriyle eğitim hayatına başlamasını sağlayacağız. Eğitim öğretim yılı hazırlık ödeneğini bir maaş olarak yükselteceğiz."

"BU 10 KASIM'DA TÜRKİYE'DEKİ HER VATANDAŞIN OKULLARIN ÖNÜNDE ATA'SINI ANDIĞINI GÖRECEKSİN"

"24 Kasım'da öğretmenlerimize bir maaş ikramiye vereceğiz ve bunlarla ilgili olarak kanuni düzenlemelerin yapılması için yine bu yıl bir kez daha hem su, süt ve yemek için hem temizlik görevlileri için hem güvenlik görevlileri için, hem sağlık görevlileri için hem öğretmenlerin eğitim öğretim yılının hazırlık ödeneği ve 24 Kasım'da bir maaş ikramiye için yasa tekliflerimizi yeniden veriyor olacağız.

Son olarak sana sesleniyorum Yusuf Tekin: Her sene 10 Kasım'ı tatile denk getiriyorsun. Arabanla gezip dolanıyorsun. Bu 10 Kasım'da Türkiye'deki her vatandaşın okulların önünde Ata'sını andığını göreceksin. Bakanlığından bakacaksın. Okulların her birinin önünde Ata'sını anmak için oraya koşmuş olan her yaştan Cumhuriyet çocuklarını göreceksin ve bir kez daha anlayacaksın."