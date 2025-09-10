CHP'den Beykoz'da istifa edenlere çağrı: 'Onur ve şerefleri var ise...'

Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel'in CHP'den istifa etmesinin yankıları sürerken, bugün CHP’li üç Meclis üyesi de istifa kararı aldı.

Murat Uzun ve Uğur Gökdemir'in ardından akşam saatlerinde Nevzat Cebeci de istifa CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

İSTİFALARA TEPKİ GELDİ

CHP Beykoz İlçe Başkanlığı, istifa gündemi ile bugün toplandı.

Basın açıklaması gerçekleştiren İlçe Başkanı Mahir Taştan, "Bugün itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa edenlerin Onur ve Şerefleri var ise Belediye Meclis üyeliğinden de istifa etmeleri gerekliliğini kamuoyunun dikkatine sunarız" ifadelerini kullandı.

Partimizde ve Beykoz Belediye Meclisimizde yaşanan son gelişmelerin ardından basın açıklamamızı gerçekleştirdik.



Taştan, ilçede ortaya çıkan olumsuzluklar ve sorunlar hakkında CHP İl Başkanlığı ve Genel Merkez'e düzenli olarak bilgi aktarıldığını kaydetti.

Bazı partililerin istifa eden meclis üyelerine ve parti yönetimine tepki gösterdiği toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç da katıldı.