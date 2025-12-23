CHP'den Cevdet Yılmaz'a 'Saray' yanıtı: 'Madem milletin evi, açın kapılarını; hiçbir yurttaşımız otogarlarda konaklamasın'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın, TBMM Genel Kurulu’nda 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmeleri sırasında yaptığı bütçe sunumunda kullandığı "Külliye saray değil, milletin evidir" sözlerine CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca tepki gösterdi.

Karaca, "Madem buralar milletin eviyse, yoksulluk sınırının altında gelire mahkum edilmiş ise AŞTİ'de insanlar konaklayacak ev, kira ödeyecek parası olmadığı için bankların üstünde yatıyorsa yine Ulus’ta koşulları oldukça kötü banyosu dahi olmayan otellerde, misafirhanelerde ya da pansiyonlarda emeklilerimiz ucuz diye konaklamak zorunda kalıyorsa Sayın Cevdet Yılmaz'a ve sayın sarayda oturanlara bir çağrım olacak. Milletin evini, evlerinin kapılarını açın. Hiçbir yurttaşımız ucuz diye otogarlarda, ucuz diye koşulları insanoğluna yakışmayacak pansiyon ya da otellerde konaklamasınlar" dedi.

"BU SARAYLAR MİLLETİN EVİYSE KAPILARINI AÇIN"

CHP'li Karaca, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz gerek Plan Bütçe Komisyonu'ndaki bütçe sunumunda gerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçenin sunumunda, Cumhurbaşkanlığı bütçe sunumunda dedi ki 'Saray diyorsunuz. Orası saray değil milletin evi'. Bekledim, dün Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı görüşme adına bütçe görüşmelerinin son gününde yine Meclis'te konuşacaktı, bekledik. Neden bekledik?

Madem buralar milletin eviyse yoksulluk sınırının altında gelire mahkum edilmiş ise AŞTİ'de insanlar konaklayacak ev, kira ödeyecek parası olmadığı için bankların üstünde yatıyorsa yine Ulus’ta koşulları oldukça kötü banyosu dahi olmayan otellerde, misafirhanelerde ya da pansiyonlarda emeklilerimiz ucuz diye konaklamak zorunda kalıyorsa o zaman buradan Sayın Cevdet Yılmaz'a ve Sayın sarayda oturanlara bir çağrım olacak. Milletin evini, evlerinin kapılarını açın. Hiçbir yurttaşımız ucuz diye otogarlarda, ucuz diye koşulları insanoğluna yakışmayacak pansiyon ya da otellerde konaklamasınlar. Açın milletin evlerinin kapısını.

Marmaris Okluk'taki eğer milletin eviyse açın kapısını. Eğer Ankara'daki saray milletin eviyse açın milletin kapılarını. Yine bahsettiğimiz gibi bu evler, bu saraylar milletin eviyse kapılarını açın. O yoksullarımız da sarayın o koşullarında sıcacık evlerinde, milletin evlerinde konaklasınlar ve insanoğluna yaraşır bir emeklilik ve yaşam sürsünler."

"MİLLET DE SARAYIN SOFRASINA ORTAK OLSUN"

"Buradakiler hep erkekler. Peki yoksul kadınlar nerede? Hiç bu konuyu Aile Bakanı araştırmak durumunda kaldı mı? Yoksul kadınlar, barınacak evi olmayan kadınlar nerede? Nerede konaklıyor? Dediğim gibi Ahlat'taki milletin evi dediğiniz sarayı, Marmaris Okluk'taki milletin evini ve Ankara Beştepe'deki milletin evini millete açın, millet de sarayın sofrasına ortak olsun, kursağına bir lokma sıcak yemek ve sıcacık yataklarda onlar da barınmak ve rahat bir yaşam sürme hakkına kavuşsun."