CHP’den 'Devir teslim törenleri kurumsal geleneğe uygun olsun' mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) en yüksek makamlarında gerçekleşen devir teslim törenlerinin devlet ciddiyetine ve kurumsal geleneklere uygun şekilde yapılması gerektiğini vurguladı.

Bağcıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada TSK’nın devlet geleneğini ve kurumsal saygınlığını temsil eden en köklü kurumların başında geldiğini belirterek şunları kaydetti:

“Genelkurmay Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı gibi kritik görevlerin devri, sadece bir makam değişikliği değil, devletimizin ciddiyetini, yerleşik kuralları, teamülleri ve tarihsel hafızasını yansıtan önemli törenlerdir. Ancak bugün bu anlamlı törenlerin yalnızca makam odalarında ve rutin bir faaliyet şeklinde yapılması, TSK’nın tarihi ve stratejik önemine gölge düşürmektedir.”

Bağcıoğlu, Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı gibi makamların devletin en yüksek otoritelerini temsil ettiğini hatırlatarak, devir teslim törenlerinin Cumhurbaşkanı ve üst düzey yetkililerin katılımıyla resmi bir şekilde yapılmasının kurumsal saygınlığı pekiştireceğini ifade etti.

Geçmiş örnekleri hatırlatan Bağcıoğlu, en son 2015 yılında üst düzey katılım ile gerçekleştirilen Genelkurmay Başkanlığı devir teslim töreninin kurumsal geleneğe verilen önemi gösterdiğini belirtti.

“Bu törenler kişilerden bağımsızdır; önemli olan devletin kendi kurumlarına verdiği değer ve bu kurumların millet nezdindeki ağırlığının yansıtılmasıdır” diyen Bağcıoğlu, sembollerin özellikle askeri faaliyetlerde büyük önem taşıdığını vurguladı.

CHP’li Bağcıoğlu, açıklamasının sonunda, “Önümüzdeki dönemde yapılacak tüm devir teslim törenlerinin TSK’nın köklü geleneklerine ve devlet ciddiyetine yakışır şekilde icra edilmesini temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.