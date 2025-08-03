CHP’den DMM’nin ‘diploma’ açıklamasına sert tepki: ‘İftiralarla yargı darbesi yapanlar…’

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, DMM'nin "400 akademisyenin usulsüz atandığı yönündeki iddia, dosya şüphelilerinden birinin soyut beyanına dayanmaktadır. Bu ifade dışında herhangi bir somut bilgi, belge veya tespit mevcut değildir" şeklindeki açıklamasını anımsattı.

Yücel, şunları kaydetti:

"Bu açıklamayı, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi yaptı. DMM, bunun sistematik bir karalama kampanyası olduğunu da savundu. Neymiş? Soyut iddialarla gerçeğe ulaşmak mümkün değilmiş. 19 Mart'tan bu yana İstanbul'dan Adana'ya, Şile'den Ceyhan'a her yerde soyut iddialarla, dayanaksız ithamlarla, iftiralarla yargı darbesi yapanlar, DMM'nin bu açıklamasını dönüp dönüp bir daha okusun. AKP'nin çifte standardını görsün.

"Sahte diplomalarla kimlerin hakkı gasbedildi? Bu konunun da takipçisi CHP olacak"

Gelelim sahte diploma skandalına. Usulsüz biçimde diploma alanlar hangi kritik görevlerde yer aldı? Bu usulsüzlüğe karışanlar, imzalarıyla kimlere avantaj sağladı? Sahte diplomalarla kimlerin hakkı gasbedildi? Resmi belgede sahtecilik yapan bu kişiler neden hala sorgulanmıyor? Bu soruların yanıtlarını bekliyoruz. Bu konunun da takipçisi CHP olacak. Biz hep doğru yoldan yürüyoruz, yürümeye de devam edeceğiz. Hukuk bir gün herkese lazım olacak, gerçekler de er yada geç ortaya çıkacak."