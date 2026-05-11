CHP'den Esra Işık'ın tahliyesi sonrası ilk açıklama: 'Kelepçeyle duruşmaya getirilmesini unutmayacağız'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Yardımcısı Burhannetin Bulut, Akbelen Ormanı çevresindeki tarım arazilerinin kamulaştırılmasına karşı çıktığı için "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan hakkında dava açılan ve tutuklanan Esra Işık’ın tahliye edilmesine ilişkin konuştu.

Bulut, "Esra'ya adeta ağır bir suçlu muamelesi yapılarak, kelepçeyle duruşmaya getirilmesini unutmayacağız. Doğayı savunan yurttaşların özgürlüğünden mahrum bırakılmasını kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

"ADETA AĞIR BİR SUÇLU MUAMELESİ YAPILARAK..."

CHP Genel Başkanı Yardımcısı Burhannetin Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Akbelen Ormanı çevresindeki tarım arazilerinin kamulaştırılmasına karşı çıktığı için "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan hakkında dava açılan ve tutuklanan Esra Işık’ın tahliye edilmesine ilişkin olarak, şunları kaydetti:

"Toprağına, suyuna, ağacına sahip çıktığı için yaklaşık 42 gündür tutuklu olan Akbelen'in onurlu direnişçisi Esra Işık'ın adli kontrol talebiyle serbest kalması sevindirici bir gelişmedir. Esra'ya adeta ağır bir suçlu muamelesi yapılarak kelepçeyle duruşmaya getirilmesini unutmayacağız. Akbelen’de verilen mücadele yalnızca birkaç ağacı değil, vicdanı, yaşamı ve ortak geleceğimizi savunma mücadelesidir. Doğayı savunan yurttaşların özgürlüğünden mahrum bırakılmasını kabul etmiyoruz."

NE OLMUŞTU?

Akbelen Ormanı çevresindeki tarım arazilerinin kamulaştırılmasına karşı çıktığı için "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan hakkında dava açılan ve 42 gündür tutuklu bulunan Esra Işık'ın tahliyesine karar verilmişti.