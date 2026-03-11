CHP'den, İBB Davası'na ilişkin HSK'ye çağrı: 'Türkiye'nin en tecrübeli hakimleri tarafından görülmesi gerekir'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, İstanbul’da Ekrem İmamoğlu hakkında görülen davaya ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) çağrıda bulunarak,

Alp, "Türkiye'nin en tecrübeli hakimleri tarafından görülmesi gerektiğini" belirtti.

"BU DAVA TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ DERDEST DAVALARINDAN BİRİ"

CHP'li Alp, şunları söyledi:

"Malumunuz bu hafta itibarıyla İstanbul'da Ekrem İmamoğlu Başkanımızın yargılandığı dava başladı. Duruşmaların başlamasıyla bizler de öğrendik ki mahkeme heyetinin iki üyesi henüz 1,5 yıllık hakimler, bu davanın soruşturması başladığı zaman mesleğe kabul edilmişler, bugün hakim olarak görev yapıyorlar.

1,5 yıl içerisinde İstanbul'un iş yükü düşünüldüğünde bir davayı baştan sona görmüş olmak bile mümkün değildir. Bu dava Türkiye'nin en önemli derdest davalarından biridir. Kesinlikle İstanbul'un ve dahi Türkiye'nin en tecrübeli hakimleri tarafından görülmeleri gerekir. Hakimler ve Savcılar Kuruluna bu yönde çağrımızı aracılığınızla iletiyorum."