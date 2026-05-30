CHP'den ihraç edilen Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer'den Kılıçdaroğlu'na pankartlı karşılama

30.05.2026 12:48:00
İstinaf kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanı olarak atanan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen "Halkla Bayramlaşma" programında açıklamalarda bulunacak. Kılıçdaroğlu'nu karşılamak için Genel Merkez'in önünde 5 Şubat'ta partisinden ihraç edilen Malatya'nın Yazıhan İlçe Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer'in adının yazılı olduğu pankart dikkat çekti.
İstinaf kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanı olarak görevlendirilen Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen "Halkla Bayramlaşma" programında konuşacak.

Sabahın erken saatlerinden itibaren partililer Genel Merkez önünde toplanmaya başladı.

CHP) Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla 5 Şubat'ta partisinden ihraç edilen Malatya'nın Yazıhan İlçe Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer de Genel Merkez önünde yerini alan isimlerden oldu.

Göçer'in adının yazdığı "Malatya-Yazıhan Belediyesi Kılıçdaroğlu diyor" yazılı pankartı dikkat çekti.

NE OLMUŞTU? 

Malatya'nın Yazıhan İlçe Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer, ‘görev ve üyeliğiyle bağdaşmayan davranışları’, ‘partinin ilkelerine aykırı siyasi çalışmaları’ ve ‘parti içi kongre/kurultay süreçlerini tüzüğe aykırı biçimde engellemek’ gerekçeleriyle CHP'den ihraç edildi.

Göçer, "mutlak butlan" kararına ilişkin  "38. Kurultay'dan sonra seçilen yönetim yok hükmünde olduğundan dolayı almış olduğu kararlar da yok hükmündeydi" ifadelerini kullanmıştı.

