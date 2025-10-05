CHP'den iktidara 'Ayşe Barım' çağrısı: 'Derhal ve koşulsuz tahliye edilsin!'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, yaptığı yazılı açıklamada, Ayşe Barım’ın 12 yıl önceki Gezi Parkı eylemleri üzerinden açılmış temelsiz ve kapatılmış bir dosya üzerinden intikam duygularıyla, topluma gözdağı vermek için tutuklandığını kaydetti.

"İNSAN HAKLARINA AYKIRI AĞIR BİR ZULÜMDEN İBARET"

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs gibi delilsiz ve ağır suçlamalarla sürdürülen bu davanın siyasi bir cadı avından başka bir şey olmadığını" belirten Şahbaz, şunları kaydetti:

"Barım’ın cezaevinde geçirdiği 248 gün boyunca beyin anevrizması, kalp rahatsızlıkları ve 30 kilo kaybı yaşaması, bu hukuksuzluğun insan sağlığını nasıl hiçe saydığını gözler önüne sermiştir.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, bu tabloyu bizzat görerek ev hapsi koşuluyla tahliye kararı vermişti. Ancak bu insani adım, savcılığın itirazıyla bir gün içinde bozuldu ve Barım, hastanede fenalaştığı sırada yeniden tutuklandı. Tedavisinin polis gözetiminde sürdürülmesi ve ardından cezaevine gönderilmesi kararı, insan haklarına aykırı ağır bir zulümden ibarettir."

"BU HUKUKSUZ TUTUKLULUĞA KARŞI SES YÜKSELTMEYE DEVAM EDİYORUZ"

"Ayşe Barım’ın sağlık sorunlarına rağmen tutuklu yargılanması ve tekrar cezaevine gönderilmesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne ve Anayasa’ya aykırıdır. Bu, açıkça işkence ve keyfi hapis uygulamasıdır. Saray talimatıyla karar veren yargı tarafından, insan sağlığı, yaşam hakkı hiçe sayılıyor. Tekrar söylüyoruz: Ayşe Barım derhal ve koşulsuz tahliye edilsin. Sağlık hakkı siyasete kurban edilemez. Gezi davası üzerinden sürdürülen intikam siyaseti sona ersin.

Hukuksuz tutuklamalara son verilsin. Aynı durumda olan hasta mahpuslar amasız, fakatsız tahliye edilmelidir. Adalet ve insan hakları mücadelesinde suskun kalmak, zulmün ortağı olmaktır. Bu nedenle sessiz kalmıyoruz, bu hukuksuz tutukluluğa karşı ses yükseltmeye devam ediyoruz."