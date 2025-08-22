CHP'den iktidara çağrı: 'Av yasağı tüm Türkiye'yi kapsasın!'

CHP İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, orman yangınlarının ve iklim krizinin doğada yarattığı yıkıma dikkat çekerek, hükümete çağrıda bulundu. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yalnızca yangın bölgelerinde av yasağı ilan etmesini yetersiz bulan Rızvanoğlu, "Doğa bir bütündür. Yangın yalnızca alevin düştüğü yerde olmaz; bütün ekosistem etkilenir. O yüzden en azından bu yıl, bu sezon, av tamamen yasaklanmalı" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, yaptığı açıklamada, Türkiye’nin dört bir yanında köylerin, insanların ve orman emekçilerinin ateşlerle mücadele ettiği günlerde dahi devlet kurumlarının av ihaleleri açtığını belirtti.

Rızvanoğlu, şunları kaydetti:

''Türkiye’nin dört bir yanında ormanlarımız yanıyor. Köylerimiz, insanlarımız, orman emekçilerimiz ateşlerle mücadele ediyor. Ağaçlarımız, kuşlarımız, böceklerimiz, yaban hayvanlarımız ise büyük bir yıkımın ortasında yok oluyor. Ama aynı anda, devletin bir kurumu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, ihale üstüne ihale açıyor.

Yaban keçisi, kızıl geyik, yaban koyunu… Parası olanın, ihaleyi kazananın kurşunuyla vuruluyor. Adına da utanmadan av turizmi deniyor. Düşünebiliyor musunuz? Hem doğayı kaybediyoruz hem de elde kalan canlılar, keyif için pazara çıkarılıyor. Yangında telef olan hayvanların yasını bile tutamadan, devlet onları satışa çıkarıyor."

"AV İHALELERİ KÜLTÜRÜ VE İNANCI HEDEF ALIYOR"

Rızvanoğlu, av ihalelerinin yalnızca doğayı değil kültürü ve inancı da hedef aldığını belirterek, Tunceli örneğini hatırlattı ve şu ifadelere yer verdi:

"Üstelik bunu yaparken bölge halkını hiç mi hiç hesaba katmıyor. Oysa köylünün, o dağların, o ormanların insanının hayvanlarla kurduğu bağ çok farklı. Tunceli’de geyik kutsaldır mesela; inancın ve kültürün bir parçasıdır ama Ankara’daki bir masa başı kararı, köylünün inancını, geleneğini, yaşam hakkını hiçe sayıyor. Merkezdeki devlet, taşrada yaşayan insanın sesini duymuyor.

Avcıların hakkını koruyor, köylünün hakkını değil. Bu sadece doğaya değil, halka da yapılmış bir zulümdür. Eğer bir karar verilecekse, önce o bölgede yaşayan insanlarla birlikte verilir. Ama gerçek şu: Av, bir hak değildir. Eğer hayvanlar yaşam mücadelesi veriyorsa, insanın görevi onları korumaktır. Özellikle de yangınlarla, kuraklıkla, iklim krizinin ağır sonuçlarıyla boğuşurken."

"AV YASAĞI TÜM TÜRKİYE’Yİ KAPSASIN"

Rızvanoğlu, Tarım ve Orman Bakanı’nın yangın bölgelerinde av yasağı açıklamasını yetersiz bulduğunu vurgulayan Rızvanoğlu av yasağının tüm Türkiye’yi kapsaması çağrısında bulunarak, "Geçenlerde Tarım ve Orman Bakanı çıkıp ‘Yangın bölgelerinde bu yıl avlanma yapılmayacak’ dedi. Doğru, ama yetmez. Çünkü yasak daralınca gözler başka bölgelere çevrilecek. Avcılar baskıyı oralara taşıyacak. Oysa doğa bir bütündür. Yangın yalnızca alevin düştüğü yerde olmaz; bütün ekosistem etkilenir. O yüzden en azından bu yıl, bu sezon, av tamamen yasaklanmalı" ifadesini kullandı

"BİLİMSEL VERİ YOK, İHALELER HUKUKSUZ"

"Üstelik elimizde hala sağlıklı bir envanter yok'' diyen Rızvanoğlu, şöyle devam etti:

''Kaç kızıl geyik var, kaç yaban keçisi kaldı, bilmiyoruz. Bilimsel veri olmadan açılan her ihale hukuksuzdur. Mahkemeler defalarca iptal etti, ama aynı yanlış sürüyor. Şunu net söylemek zorundayım: Av turizmi bir turizm değildir. Bu, doğa katliamıdır. Hayvanların yaşam hakkı, birkaç bin dolar uğruna pazara çıkarılamaz.

Çocuklarımız bir dağ yamacında yaban keçisini, ormanda kızıl geyiği göremeyecekse, elde kalacak tek şey, birkaç kişinin tetiğe basma hevesi olacaktır. Biz buna razı olmayacağız. Çünkü doğa bizim ortak mirasımızdır. Çünkü hayvanların yaşam hakkı kutsaldır. Ve çünkü bu toprakların gerçek sahipleri, o bölgede yaşayan halktır.

"AV YASAĞI TÜM TÜRKİYE’DE UYGULANSIN, TÜM AV İHALELERİ İPTAL EDİLSİN"

''Av yasağının tüm Türkiye’de uygulanmalıdır. Bugün yapılması gereken bellidir: Av ihaleleri derhal iptal edilmeli. Doğa, ticaretin konusu değil. Doğa, yaşamın ta kendisidir. Ve biz o yaşamı, gelecek nesillere borçluyuz."