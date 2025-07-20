CHP'den iktidara 'Murat Çalık' tepkisi: 'Onca hastalığına rağmen zindanda ölüme terk ederseniz...'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, TBMM Genel Kurulu'nda Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmeleri sırasında söz alarak, konuşma yaptı.

Konuşmasında iktidara tepki gösteren Çakırözer, "Çakırözer, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Seçilmiş belediye başkanlarımızı hapse atarsanız; Beylikdüzü Belediye Başkanımız Murat Çalık'ı onca hastalığına rağmen zindanda ölüme terk ederseniz ülkemizin itibarı da artmaz, ekonomimiz de güçlenmez" dedi.

Utku Çakırözer, şunları kaydetti:

"Türk parası sizin iktidarınızda yerle bir olmuş durumda? İşte, en büyük banknotunuz 200 lira burada ama bu 200 lirayla pazara çıkılamıyor, yarım kilo kıyma almıyor bu 200 lira; 2009'da 135 dolar alıyordu, şimdi 5 dolar almıyor. Peki, kim bunun sorumlusu? Tabii ki 'Ver yetkiyi, gör etkiyi' diyen saraydaki ekonomist.

Bu yasa 16,5 milyon emeklimizi yok sayıyor. Bunlardan 5 milyonu ayda 14 bin 469 lirayla yaşama mücadelesi veriyor. 'Gelin, artıralım' diyoruz, yok; emekliye refah payı yok 'Kök maaşı artıralım' diyoruz, yok, hiçbiri yok; milyonlarca asgari ücretlinin derdine derman da yok. Ne olması lazım? İnsan onuruna yaraşır bir ücret olması lazım ama Türkiye'de açlık sınırının altında. Siz 22 bin liralık asgari ücreti yedi aydır değiştirmediniz. 'Haydi gelin, asgari ücreti 30 bin lira yapalım' diyoruz, yok çünkü emek düşmanısınız. Ekonomi daralmış, reel sektör kan ağlıyor, konkordatolar rekor kırıyor.

Bu pakette üreten, istihdam sağlayan KOBİ'mize, sanayicimize can suyu yok. Neymiş bu paket? Vergide adaleti sağlayacakmış. Kuyruklu yalan! Bunca yoksulluk varken bakın, dolar milyoneri sayısındaki artışta dünya birincisiyiz. Ne demek bu? Çok kazanandan çok almıyorsun demek; vergiyi garibandan, emekliden, emekçiden alıyorsun demek, çiftçiden alıyorsun demek. Haydi gelin, çiftçinin kullandığı mazotun ÖTV'sini kaldıralım, var mısınız? Kaldırmazsınız çünkü çiftçi düşmanısınız.

"NERESİNDEN BAKSANIZ BASINA SANSÜR, TUTUKLAMA, TEHDİT ARTARAK SÜRMEKTE"

"İtibarın bir göstergesi paranın değeri ise diğeri de demokrasinin gücüdür. Milyonların Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu, Zeydan Karalar'ı, Muhittin Böcek'i, seçilmiş belediye başkanlarımızı hapse atarsanız, Beylikdüzü Belediye Başkanımız Murat Çalık'ı onca hastalığına rağmen zindanda ölüme terk ederseniz ülkemizin itibarı da artmaz, ekonomimiz de güçlenmez.

Bir yandan 'Toplumsal barışı sağlayacağız, terörsüz Türkiye yaratacağız' diyorsunuz, diğer yandan bunları halka anlatacak gazetecileri zindana atıyorsunuz. Gazeteci Furkan Karabay 66 gündür iddianamesiz zindanda, gazeteci Ercüment Akdeniz 148 gündür zindanda, hem de 12-13 yıl öncesinden uydurma gerekçelerle. Yine, gazeteci Perihan Sevda Erkılınç egzama, astım, çölyak rahatsızlıklarına rağmen 1 Mayıs gerekçesiyle Bakırköy'de iki aydır zindanda. Fatih Altaylı bir aydır zindanda, akıllara ziyan bir durum ama sadece Fatih Altaylı değil, 86 milyonun haber alma hakkı da zindanda.

Bir başka gazeteci, Oğuz Bakır, Genel Başkanımızın gündeme getirdiği, daha sonra başsavcılıkça ismi açıklanan Torosçu savcıyı açıkladı diye şu anda ev hapsinde. Sözcü TV 10 gün karartılmıştı, 10 günün sonunda dün gece açılırken yeni bir cezayla açıldı; neresinden baksanız basına sansür, tutuklama, tehdit artarak sürmekte. O zaman nasıl anlatacaksınız terörsüz Türkiye'yi, toplumsal barışı bu millete?

Yüce Meclisimizden çağrımızdır: Dünyaya Türkiye'yi iyiye gidiyor diye göstereceksek, paramızın, ekonomimizin itibarını yükselteceksek bunun yolu demokrasiden geçer, adaletten geçer. Murat Çalık ve tüm hasta tutukluları, evladına bakmak zorunda olan kadın tutukluları, milletimiz tarafından seçilmiş belediye başkanlarımızı, siyasi parti liderlerini, gazetecileri, hak savunucularını derhâl serbest bırakın. Ama siz bırakmazsanız da milletimize sözümüz söz, bu ülkede mahkemede de pazarda da mutfakta da Türkiye'nin birinci partisi, Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz sağlayacağız."