CHP'den iktidara 'şap hastalığı' tepkisi: 'Devlet artık sosyal devlet olduğunu göstermeli'

Kars ve Ardahan’ın ardından, Artvin’in Şavşat ve Ardanuç ilçelerinde büyükbaş hayvanlar arasında yayılan ve çok sayıda ölümle sonuçlanan şap hastalığı endişe yaratıyor.

Bölgedeki gelişmeleri yerinde incelemek üzere Artvin’e gelen CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, ANKA Haber Ajansı’na değerlendirmelerde bulundu.

MAĞDURİYET DEVAM EDİYOR

"Kars-Ardahan bölgesinde ortaya çıkan ve sonrasında Artvin’in Şavşat ve Ardanuç ilçelerini etkisi altına alan şap hastalığıyla ilgili mağduriyet hâlen devam etmekte" diyen Bayrakturan, şöyle konuştu:

"Sahada yaptığım incelemeler ve vatandaşlarla birebir görüşmelerim sonucunda ne yazık ki bu konu ancak basına yansıdıktan sonra ciddiyetle ele alınmış. Tarım il ve ilçe müdürlüklerinin sürece geç dahil olduğunu gördük. Bu gecikme nedeniyle vatandaşlar büyük sıkıntı yaşadıklarını bana doğrudan aktardılar. Müdürlük ekiplerinin nihayet bölgeye intikal ettiğini söylediler. Yaklaşık iki aydır süren bu mağduriyetin ciddi ekonomik etkileri var.”

“HAYVAN ÜRETİCİLERİNE SAHİP ÇIKILMALI”

“Hayvan üreticileri, şap hastalığından dolayı büyük zarar gördüklerini, ayrıca yem ve hayvan kredisi borçları nedeniyle zorluk çektiklerini ifade ediyorlar. Ziraat Bankası’na olan kredi borçlarının taksitlerinin ve ödeme sürelerinin ertelenmesini talep ediyorlar. Devletin bu konudaki desteği, sübvansiyonları son derece önemli.

Öte yandan hayvanlara yönelik ilaç desteğinin sağlanması da şart. Özellikle özel veteriner hizmetlerine yapılan ödemelerde ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Eğer bu devlet sosyal bir devletse, şimdi tam zamanı; sosyal devlet olduğunu göstermelidir. Ardanuç’ta, Şavşat’ta, bölgemizde yaşanan bu mağduriyete karşı hayvan üreticilerine sahip çıkılmalı."