CHP'den İl Başkanlığı'nın taşınmasına ilişkin açıklama: 'Valilik kabul etmedi' iddiası

İstanbul Valiliği'nin eski İstanbul İl Başkanlığı binasının çalışma ofisi olarak kullanılmasını kabul etmediği iddia edildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çalışma ofisi olarak ilan edilen binanın önünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Özçağdaş, şöyle konuştu:

"Değil Vali, İçişleri Bakanı’nın da Cumhurbaşkanı’nın da bir siyasi partinin mekânını kabul etmemesi gibi bir durumu söz konusu değil. Siyasi partiler, Siyasi Partiler Kanunu’na göre yönetiliyorlar. Bunu bir inatlaşmayla söylemiyorum. Siyasi Partiler Kanunu diyor ki: 'Parti genel merkezleri çalışma alanlarını belirler.'

Biz de bu çalışma alanı bizim mülkümüz, burası. Bu çalışma alanını genel başkanlık çalışma ofisi belirledik. Çünkü Genel Başkanımız Özgür Özel muhtemelen parti tarihinde en çok İstanbul’da çalışan genel başkanımız yaşanılan yargı darbesi nedeniyle. O yüzden bu binaya bu şekilde bir kullanım kararı aldık. Bunun hiçbir prosedürde karşılığı yok. Biz bildirimini yaparız.

"İSTANBUL VALİSİ'NİN BÖYLE BİR YETKİSİ YOK"

Bir de başka bir şey düşünün. Bunun bir özel mülkiyet tarafı da var. Bu bina Cumhuriyet Halk Partisi’nin. Şöyle düşünsenize: İki tane eviniz var. Birisi Üsküdar’da, öbürü Küçükçekmece’de. Üsküdar’da oturuyorsunuz. Sonra Küçükçekmece’de oturmaya karar veriyorsunuz. E ne yaparsınız? İkametgâhınızı alır geçersiniz, değil mi? Valilik size şöyle söyleyebilir mi? 'Hayır, sen Üsküdar’da otur ama Küçükçekmece’ye gidemezsin.' Ya bunlar yani hakikaten siyaseti belirli bir nezaket sebebiyle de yapmaya çalışıyoruz ama artık tamamen deli saçması bir durum haline gelmiş durumda. Sayın Vali'nin yetkili olduğu işler var. Hiç kimsenin yetkili olmadığı işler var. Bu, hiç kimsenin yetkili olmadığı işlerden biri. Burası bir Cumhuriyet Halk Partisi binası. Tüm siyasi partiler gibi binamızı nasıl kullanacağımıza biz karar veririz. Bize düşen bir görev var. O da şudur: Siyasi partilerin bu tür işlemlerinin bildirilmesinden sorumlu olan merciler var. Biz de bildirimimizi yaptık. 'Ben bunu görmüyorum. Ben buna bir bakayım, bu nasıl olacak anlayayım.' Şu an itibarıyla bu bir işgal görüntüsüdür. İstanbul Valisi'nin böyle bir yetkisi yok. Kendisini bu ilin, Türkiye’nin, dünyanın en büyük illerinden birinin valisi olarak kanunlara riayet eder şekilde bu kenti yönetmeye davet ediyorum."

"DİLEKÇEMİZ BEKLETİLİYOR"

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal da konuya ilişkin yaptığı X paylaşımında, dilekçenin Valilik tarafından reddedilmediğini ancak bekletildiğini ifade etti.

Tanal, şöyle yazdı:

"İstanbul İl Başkanlığımızın taşınmasına ilişkin dilekçemiz İstanbul Valiliği tarafından reddedilmemiştir ancak bekletilmektedir. Valiliğin böyle bir yetkisi yoktur. Dilekçemizin gereğini yerine getirmemek ve süreci bekletmek dahi görevi kötüye kullanma suçudur."