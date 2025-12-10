Hasan Ufuk Çakır'dan 'başka parti' açıklaması: 'Millet bana ne derse...'

CHP'den kesin ihracı nedeniyle disipline sevk edilmesinin ardından partisinden istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) basın toplantısı düzenledi.

Çakır, ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmesine ilişkin, "Yüksek Disiplin Kurulu'nda kimin önüne gideceğim? İstanbul Büyükşehir Belediyesi iddianamesinde 30 yerde ismi geçen Turan Taşkın Özer'in önüne gideceğim öyle mi? Yörük çocuğu Hasan Ufuk Çakır, suçlanan adamların önüne gelip ifade vermez, önce kendileri aklanıp gelecek" dedi.

"SORUYOR SAVCI..."

CHP'li belediyeleri hedef alan iddianamelerdeki suçlamalara sahip çıkan Çakır, "Soruyor savcı, 'Karı-koca 30 milyon liralık araban var, sen 90 bin liralık maaş alıyorsun. Peki Sarıyer'deki 5 milyon dolarlık villanı nasıl açıklayacaksın' diyor. Adam ifadesinde, '100 bin dolar Ekrem İmamoğlu'ndan alıyordum' diyor. Şimdi CHP demek ki bir yere tapusunu vermiş, buralara da şube müdürü atamışlar. Sen bugün genel başkan oldun, senin Marmaris'te, Çankaya'da dairelerin oldu. Türkiye'nin tümünde gayrimenkul zengini oldun. Peki sizin derdiniz ne? Bu devleti siz nasıl yönetmeyi düşünüyorsunuz? Şaibeye karışmış insanlarla bu devleti yönetemeyeceğini görecek herkes. Benim adım şanım belli, ben çok büyük bir ailenin evladıyım. Öyle bir yere tosladılar ki onlar bunun hesabına veremeyecek. Hepsini mahkemeye verdim, RTÜK'e şikayet ettim ve bütün gücümle mücadele edeceğim" ifadelerini kullandı.

"MİLLET BANA NE DERSE"

Sözlerinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çakır, "Başka bir partiye geçme düşünceniz olur mu?" sorusu üzerine "Hayır öyle bir düşüncem yok. Ama millete gideceğim. Millet bana ne derse onu yapacağım" ifadelerini kullandı.