CHP'den Karabük mitingine çağrı: 'Emeğin kentinde buluşuyoruz'

2.05.2026 11:46:00
Haber Merkezi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla 3 Mayıs Pazar günü Karabük'te vatandaşlarla bir araya geleceğini duyurdu. Saat 14.00'te Albay Karaoğlanoğlu Caddesi'nde yapılacak buluşmada birlik ve iktidar mesajı verildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), yurt genelinde sürdürdüğü temaslar kapsamında yarın (3 Mayıs Pazar) Karabük'te geniş katılımlı bir buluşma gerçekleştirecek.

CHP’nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımla duyurulan program, "emeğin ve dayanışmanın kenti" olarak nitelendirilen Karabük'te saat 14.00'te Albay Karaoğlanoğlu Caddesi'nde düzenlenecek.

Duyuruda paylaşılan afişte, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" vurgusu öne çıkarken, görselde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu yer aldı.

"HALKIN İKTİDARINI HEP BİRLİKTE KURACAĞIZ"

Partinin resmi hesabından yapılan açıklamada, büyüyen toplumsal desteğe ve dayanışmaya dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

"Her geçen gün; ayaklarımıza yeni ayaklar, omuzlarımıza yeni omuzlar, sesimize yeni sesler ekleniyor! Birlik büyüyor, umut büyüyor, mücadele büyüyor. Halkın iktidarını hep birlikte kuracağız! Biz kazanacağız!"

İlgili Haberler

CHP'li Pala'dan dikkat çeken çağrı: 'Nadir hastalıklar alanın Türkiye’de geri planda' CHP Sağlık Politika Kurulu Başkanı Kayıhan Pala, nadir hastalıkların Türkiye’de geri planda bırakıldığını, veri eksikliği, erken tanı ve tedaviye erişimde ciddi sorunlar yaşandığını belirterek, "Yetim ilaçlara" erişimin yok denecek kadar sınırlı olduğunu söyledi.
CHP'li Gürer verilerle açıkladı: '22 yılda Ankara'nın yüz ölçümüne yakın tarım alanı kaybedildi' CHP'li Ömer Fethi Gürer, kişi başına düşen tarım toprağının 4,9 dekardan 2,79 dekara gerilediğini, 22 yılda 2,5 milyon hektardan fazla arazinin üretim dışına çıktığını belirtti. Gürer, son 22 yılda 2 milyon 555 bin hektar, yani 25,5 milyon dekar tarım arazisinin kaybedildiğine, kaybedilen alanın ise neredeyse Ankara'nın yüz ölçümüne denk geldiğine dikkati çekti.
CHP, Bakan Işıkhan'a 'ev kadınlarına emeklilik' düzenlemesini sordu: '3 yıl geçti somut adım nerede?' CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, 2023 seçimleri öncesinde iktidar tarafından vadedilen "ev kadınlarına emeklilik" düzenlemesinin aradan geçen üç yıla rağmen hayata geçirilmemesini TBMM gündemine taşıdı. Kaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, "Vaadin üzerinden 3 yıl geçti, somut adım nerede" diye sordu.