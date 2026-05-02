CHP'den Karabük mitingine çağrı: 'Emeğin kentinde buluşuyoruz'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), yurt genelinde sürdürdüğü temaslar kapsamında yarın (3 Mayıs Pazar) Karabük'te geniş katılımlı bir buluşma gerçekleştirecek.

CHP’nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımla duyurulan program, "emeğin ve dayanışmanın kenti" olarak nitelendirilen Karabük'te saat 14.00'te Albay Karaoğlanoğlu Caddesi'nde düzenlenecek.

Duyuruda paylaşılan afişte, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" vurgusu öne çıkarken, görselde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu yer aldı.

"HALKIN İKTİDARINI HEP BİRLİKTE KURACAĞIZ"

Partinin resmi hesabından yapılan açıklamada, büyüyen toplumsal desteğe ve dayanışmaya dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

"Her geçen gün; ayaklarımıza yeni ayaklar, omuzlarımıza yeni omuzlar, sesimize yeni sesler ekleniyor! Birlik büyüyor, umut büyüyor, mücadele büyüyor. Halkın iktidarını hep birlikte kuracağız! Biz kazanacağız!"