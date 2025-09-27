Cumhuriyet Gazetesi Logo
CHP’den kritik 'Erdoğan' kararı: Meclis açılışında karşılama olacak mı?

27.09.2025 14:09:00
Haber Merkezi
CHP, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılacağı Meclis açılış oturumuna katılmama kararı aldı. PM'de oy birliği ile alınan karar kapsamında CHP’nin oturuma katılmayacağı belirtildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi (PM), Özgür Özel başkanlığında yeni Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) belirlemek için toplandı.

Olağanüstü Kurultay’ın ardından gerçekleştirilen ilk Parti Meclisi Toplantısı’nda CHP lideri Özgür Özel, mevcut MYK’yi korudu. Özel’in listesi, oy birliğiyle seçildi.

CHP'DEN "ERDOĞAN" KARARI

CHP, 1 Ekim’de gerçekleştirilecek TBMM Yasama Yılı açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamama kararı aldı.

OTURUMA KATILMAYACAKLAR

Parti Meclisi’nde oy birliği ile alınan karar kapsamında CHP’nin oturuma katılmayacağı belirtildi.

İlgili Konular: #CHP #Recep Tayyip Erdoğan #Meclis