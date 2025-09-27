CHP’den kritik 'Erdoğan' kararı: Meclis açılışında karşılama olacak mı?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi (PM), Özgür Özel başkanlığında yeni Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) belirlemek için toplandı.
Olağanüstü Kurultay’ın ardından gerçekleştirilen ilk Parti Meclisi Toplantısı’nda CHP lideri Özgür Özel, mevcut MYK’yi korudu. Özel’in listesi, oy birliğiyle seçildi.
CHP'DEN "ERDOĞAN" KARARI
CHP, 1 Ekim’de gerçekleştirilecek TBMM Yasama Yılı açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamama kararı aldı.
OTURUMA KATILMAYACAKLAR
Parti Meclisi’nde oy birliği ile alınan karar kapsamında CHP’nin oturuma katılmayacağı belirtildi.