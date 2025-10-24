CHP'den kurultay davası kararına ilk tepki: 'Hedeften şaşmadan mücadeleye devam!'

Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) ilişkin kritik 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Kurultay ile 6 Nisan 2025 tarihli 21. Olağanüstü Kurultay’ın iptaline yönelik davanın beşinci duruşması Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde bugün görüldü. Mahkeme, davanın reddine karar verdi.

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, davaya ilişkin sosyal medya hesabından ''Tertemiz kurultayımıza çamur atarak, bu ve benzeri davalardan medet umanlar hayal kırıklığına uğrasa da, yargı bağımsız ve tarafsız olduğu sürece haklı olanlar kazanacaktır'' açıklamasını yaptı.

Yücel, şunları söyledi:

''Partimizin 38. Olağan Kurultayının iptali istemiyle açılan ve kamuoyunda “Mutlak Butlan” davası olarak bilinen davanın reddine karar verilmiştir. Siyasi partilerin kongrelerinin ve kurultaylarının seçim hukukuna ve YSK denetimine tabi olduğunu ve bu davanın başından beri redde mahkum olduğunu ifade etmiştik. Tertemiz kurultayımıza çamur atarak, bu ve benzeri davalardan medet umanlar hayal kırıklığına uğrasa da, yargı bağımsız ve tarafsız olduğu sürece haklı olanlar kazanacaktır...''

KARABAT: ''ŞAŞMADAN MÜCADELEYE DEVAM''

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na yönelik karara ilişkin açıklama yaptı.

Karabat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

''Partimizin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin açılan dava “konusuz” bulunarak reddedilmiştir.

Bu karar, bir kez daha gösterdi ki; Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurultay iradesi, demokratik teamüllerle ve hukukla tam bir uyum içindedir.

Partimizin iç işleyişine gölge düşürmek isteyenlerin tüm çabaları boşa çıkmıştır.

Bizim kurultaylarımızda yargı değil, örgüt konuşur; talimat değil, demokrasi kazanır!

Cumhuriyet Halk Partisi dimdik ayaktadır! İktidar hedefimizden bir nebze dahi şaşmadan mücadeleye devam!.''

BULUT: ''NE KUMPASLARLA NE DE BASKILARLA BU İRADE SARSILIR''

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, karara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Esasında hiç açılmaması gereken, hukuki dayanağı bulunmayan, iftiralarla, siyasi saiklerle yürütülen bir dava nihayet sonlanmış oldu. CHP, gücünü örgütünden ve halktan alır. Ne kumpaslarla ne de baskılarla bu irade sarsılır" ifadelerini kullandı.

NAZLIAKA: ''İLK SEÇİMLERDE HALKIN İKTİDARINI KURACAĞIZ''

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlaka, mahkeme kararına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Sonunda bugün partimizin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin açılan bu dava, Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından reddedildi. Halkın partisi, halkın iradesiyle iktidar yürüyüşüne çok daha güçlü devam ediyor. İlk seçimlerde halkın iktidarını kuracağız" ifadelerine yer verdi.

ZEYBEK: ''SİYASİ TEZGAHLAR SONUÇSUZ KALMIŞTIR''

CHP Grup Başkanvekili Gökan Zeybek, mahkeme kararına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP’nin kurultayı da, delegelerimizin iradesi de tertemizdir. Siyasi tezgahlar sonuçsuz kalmıştır, kalacaktır. Milletin nazarında zaten yok hükmünde olan bu dava, ne inancımızı sarsmış ne de yolumuzu gölgeleyebilmiştir. Bir hukuk meselesi değil, bir korkunun yansımasıydı. Ve o korku bugün, halkın iradesine çarpıp dağıldı. Bu ülkeye huzuru, refahı Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı getirecektir" dedi.

''KRİTİK BİR DÖNÜM NOKTASI''

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, mahkeme kararına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Ankara’da görülmekte olan ve kamuoyunda ‘mutla butlan’ diye bilinen dava reddedildi. Aylarca Cumhuriyet Halk Partisi’ni tartıştırıp içeriden bölmeye çalıştılar ve başaramadılar. Hep söylediğimiz gibi sonuç odaklı değil, süreç odaklı bir davaydı. Ve parti, bu saldırılara boyun eğmedi. Dün gerçekleştirdiğimiz Parti Meclisi toplantımızda da 39. Olağan Kurultayımızın 28-30 Kasım tarihlerinde yapılmasını kararlaştırdık. Mahalle delege seçimlerimizden il ve ilçe kongrelerimize kadar tüm süreci büyük bir dayanışmayla tamamladık. 102 yıllık geleneğimizle demokrasinin en güçlü savunucusu olmaya devam ediyoruz.

Kongre sürecimiz, partimizin demokrasiye bağlılığının ve örgüt gücünün en canlı kanıtı oldu. 39. Kurultayımız, CHP'nin ikinci yüzyılına yön verecek, adalet-eşitlik-özgürlük eksenli politikalarını güçlendirecek tarihi bir buluşma olacak. Bu kurultay, iktidar yürüyüşümüzde kritik bir dönüm noktası oluşturacak. CHP halkın umududur. Bu umudu büyütmek, demokrasiyi hakim kılmak ve halkın iktidarını inşa etmek için yürüyoruz."