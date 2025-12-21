CHP'den 'Mansur Yavaş' açıklaması: 'Ankara'da talan düzenini bitirdiği için hedef alınıyor!'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, İçişleri Bakanlığı tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve 38 meclis üyesi hakkında soruşturma izni verilmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş hakkında rantla mücadele ettiği için soruşturma izni verildi" diyen Gökçen şunları kaydetti:

"Mansur Yavaş, Dodurga bölgesinde usulsüz imar artışına engel oldu, mevzuatta dayanağı olan veto yetkisini kullandı. Melih Gökçek’in istifası ve Mustafa Tuna’nın göreve gelmesi döneminde usulsüz imar artışları ve yarattığı sorunlar gündeme gelmişti. O döneme geri gidelim.

Erdoğan’ın MYK üyelerine 'İstanbul ve Ankara belediye başkanlarını uyardım. Haklısınız efendim demek dışında bir şey yapmadılar. Şimdi yeni gelen belediye başkanlarını uyardım. Takipçisi olacağım. Bakalım Mustafa Tuna ne yapacak?' dediği basına yansımıştı. Bunun üzerine Mustafa Tuna’nın komisyonda 'Bu şehrin katili olamayız' dediği de basına yansımış, imar artışlarını ABB’nin AKP’li belediye meclis üyeleriyle birlikte durdurmuştu."

"YAVAŞ HAKKINDA VERİLEN SORUŞTURMA İZİNLERİYLE İLİŞKİSİ OLAN MÜLKİYE MÜFETTİŞİ HEP AYNI KİŞİDİR"

Yavaş tarafından veto edilen imar artışının Ankara'ya zarar verecek bir uygulama olduğunu söyleyen Gökçen, soruşturma izni veren mülkiye müfettişinin hep aynı kişinin olmasına da dikkat çekti:

"Mansur Yavaş başkanımız hakkında soruşturma izni, hem Ankara’ya büyük zarar verecek hem de dengesiz bir trafik sıkışıklığı yaratacak imar artışlarını veto ettiği için, yani şehrin katili olmayı reddettiği için verilmiştir. Nasıl bir tesadüfse Mansur Yavaş hakkında verilen soruşturma izinleriyle ilişkisi olan mülkiye müfettişi hep aynı kişidir ve Melih Gökçek’le görüştüğü iddiaları da yalanlanmamıştır.

Mansur Yavaş, Ankara’da talan düzenini bitirdiği için hedef alınmaktadır. Burada hedef alınan Mansur Yavaş’ın şahsında tüm Ankaralılar ve temiz, dürüst siyasete özlem duyan tüm yurttaşlarımızdır."