CHP'den MHP'ye 'altın kaçakçılığı' göndermeli 'yüz kızartıcı suç' yanıtı: 'Asıl yüzü kızarması gereken sizlersiniz!'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanarak görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle açılan davanın ikinci duruşması bugün görüldü.

İmamoğlu'na 7 yıl 4 aya kadar hapis ve siyasi yasak istenen davanın Silivri'deki duruşmasını, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de izledi.

İMAMOĞLU SLOGANLARLA KARŞILANDI

Bir önceki duruşması küçük salonda yapılan davanın ikinci duruşması, yoğun katılım nedeniyle yerleşkedeki en büyük salona alındı. Saat 10.05'te duruşma salonuna getirilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, izleyiciler tarafından alkışlarla karşılandı.

İmamoğlu’nu desteklemeye gelenler, “Türkiye seninle gurur duyuyor”, “Her şey çok güzel olacak”, “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganları attı.

MHP'Lİ YILDIZ: ESKİDEN UTANIRLARDI

Mahkeme salonunda yaşananlara MHP'den tepki geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, isim vermeden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "yüz kızartıcı suçlar" nedeniyle yargılandığını belirterek, "Bu tip suçlama yapılan politikacılar, eskiden hâkim huzuruna veya kamuoyu önüne çıktığında biraz utangaç, çokça mahcup olarak yere bakarlardı. İçine düştüğü duruma, şaşkın tavırlarına insanlar üzülürdü. Utanmanın da bir nimet olduğu görülürdü. Şimdi Maşallah..! Sloganlar, zılgıtlar, alkışlarla..." ifadelerini kullandı.

CHP'DEN, YILDIZ'A YANIT GELDİ

MHP'li Feti Yıldız'ın açıklamasına CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, yanıt verdi. TBMM'de basın toplantısı düzenleyen Emir, “Sayın Feti Yıldız’ın önce düşünmesi gereken, niye bu hale geldiğimizdir” diyerek sözlerine başladı.

Yargının siyasallaştığını söyleyen Emir, “Kendi getirdikleri tek adam rejimi, yargının tek adama bağlı olması ve o tek adamın iktidarını korumak için siyasi operasyonlarla rakiplerini cezaevine koymasından ibaret bir siyasi operasyonu bir yargılama gibi göstermesini şiddetle kınıyoruz” dedi.

"ASIL YÜZÜ KIZARMASI GEREKEN SİZSİNİZ"

Emir, Yıldız'ın bahsettiği yargılamalarda 'somut' delillerin olduğunu belirterek, İBB tutuklularının 'itirafçılarla' içeride olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

“Eskiden gerçekten de hırsızlıkla, rüşvetle suçlananlar hâkim karşısına çıktıklarında utanırlardı ama somut delillerle yargılanırlardı. Şimdi olan; 3 tane itirafçı bul, 16 milyonun oyunu üç kez kazanmış, seni de yenecek adamı cezaevine koy. Buna da yargılama de ve bir de yüzünün kızarmasını bekle. Asıl yüzü kızarması gereken sizsiniz."

"HER ŞEYİ ÇALIYORSUNUZ"

İktidarı ve MHP’yi demokrasiye zarar vermekle suçlayan Emir, sözlerine şöyle devam etti:

"Sandığı çalıyorsunuz. Demokrasiyi çalıyorsunuz. Ekmeği çalıyorsunuz. Halkın her şeyini çalıyorsunuz. Bir de belediye çalıyorsunuz. Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin nasıl çalındığını hepiniz gördünüz. Hiçbir somut isnat yok. Başkanın seçilmeden önceki yapılan işler ama amaç ne? Gaziosmanpaşa Belediyesi'ni çalmak. Bunun için işlem yapıyorlar, alelacele kaybetmiş AKP'ye belediye hediye ediyorlar. Bunun için mi yüzümüz kızaracak? Bunun için mi utanacağız?"

Murat Emir, geçmişte Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın belediye başkanıyken yargılandığını ancak tutuklanmadığını hatırlatarak, “Tayyip Erdoğan belediye başkanıyken çok daha büyük, çok daha somut deliller olan davalardan yargılandı ama hiçbirinde tutuklanmadı. Hiçbirinde yüzünün kızarması gerekmedi” dedi.

"ALTIN KAÇAKÇISI OLDUĞU SÖYLENEN 3 MHP MİLLETVEKİLİNE NE OLDU?"

Emir, Yıldız'a "VIP altın kaçakçılığı" iddiaları ile gündeme gelen, MHP'den istifa ettirilen üç vekili şu sözlerle hatırlattı:

"Hiçbirinde yüzünün kızarması gerekmedi. Sayın Feti Yıldız, onu söyleyeceğine hukuk adamıdır; üç altın kaçakçısı olduğu söylenen MHP milletvekiline ne oldu? Bunun cevabını versin önce. Bunun cevabını vermeden nasıl yüzü kızarmadan konuşabiliyor. Tekrar soruyorum. Onlarca kere sorduk. Yine soruyoruz. Bu kişiler ellerinde valizlerle havaalanında Ceylanpınar sınırında görüldü mü, görülmedi mi? Yakalandı mı, yakalanmadı mı? Bir rapor hazırlandı mı, hazırlanmadı mı? Bu nedenle MHP'den istifa ettirildiler mi, ettirilmediler mi?

'Efendim biz MHP'den istifa ettirdik' diyorlar. Yeter mi? Türkiye'nin mahkemesi yok mu? Sizin Türkiye'nin mahkemesine saygınız yok mu? Siz savcı mısınız? Siz hâkim misiniz? Siz MHP'den bu milletvekillerini attıktan sonra kamu vicdanı rahatlıyor mu? Bunların yaptıkları yolsuzluklar yok mu sayılacak?

Sen önce bunlara hesap ver. Türkiye'de bunca hırsızlık, rüşvet oluyor ama hiçbir delil olmadan sen benim belediye başkanlarımı cezaevine koyacaksın, sonra da mahkeme salonlarında yüzü kızaracakmış. Asıl yüzü kızarması gereken sizlersiniz. Onların kurduğu bu düzen maalesef Türkiye'yi bu noktaya getirmiştir."