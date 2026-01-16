CHP'den 'Sinan Ateş Caddesi' iddiasına açıklama

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi'nin bulunduğu caddenin adının "Sinan Ateş Caddesi" şeklinde değiştirildiği iddiasını yalanladı.

CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada söz konusu iddiaların doğu olmadığını belirterek "Ankara Büyükşehir Belediyemizin, MHP Genel Merkezi'nin bulunduğu caddenin adını Sinan Ateş Caddesi olarak değiştirdiği yönünde sosyal medyada çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.

İddialarla ilgili ABB'den açıklama yapılmadı.

NE OLMUŞTU?

Sosyal medyada, Balgat'ta bulunan MHP Genel Merkezi önündeki Ceyhun Atuf Kansu Caddesi'nin adının, "Sinan Ateş Caddesi" olarak değiştirildiği iddia edilmişti.