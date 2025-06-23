CHP'den, Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'ya 'şap hastalığı' sorusu: 'Bu kadar sık görülmesinin gerekçesi ne?'

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya, "Şap hastalığının son yıllarda bu kadar sık görülmesinin gerekçesi nedir? Hastalığın, yeterli aşı yapılmadığı veya ithal hayvanlardan kaynaklandığı iddiaları doğru mudur? Doğru ise bu konuda alınan önlemler nelerdir?" sorularını yöneltti.
Karasu, yaptığı yazılı açıklamada, Sivas’ın merkez ve köylerinde uzun süredir etkisini sürdüren şap hastalığının kırsal bölgelerde ciddi kayıplara yol açmaya başladığını, geçen hafta içinde 17 köyün karantinaya alındığını ve Kangal ilçesine bağlı Havuz Köyü başta olmak üzere birçok yerde hayvan ölümleri yaşandığını bildirdi.
"HASSASİYELE İNCELENMELİ"
Şap hastalığına bağlı olarak telef olan büyükbaş hayvanların, köylüler tarafından sağlık ve çevre açısından tehlike oluşturmaması için kireçle kaplanmış çukurlara gömüldüğünü, çiftçilerin yetkililerden beklenen desteği alamadıklarından yakındığını ifade eden Karasu, şunları kaydetti:
“Avrupa’da neredeyse yok sayılacak kadar az görülen hastalığın Türkiye’de çok sık görülmesi zaten zor durumda olan yetiştiricilerimizi güç durumda bırakmaktadır. Hastalığın ve yol açtığı ölümlerin, hayvanlara yeterli aşı yapılmadığından ve ithal hayvanlardan kaynaklandığına yönelik olduğundan kaynaklandığına dair iddialarının mutlaka araştırılması gerekiyor. Bu konuyu daha önce de gündeme getirdim, milli aşı üretimi yapıldığı bilgisi verilmişti. Ancak görünen o ki hala yeterli önlemler alınmıyor. Hayvan hastalıkları başta hayvansal ürünlerin üretimini doğrudan etkilediği gibi halk sağlığını da etkiliyor. Dolayısıyla, hayvan hastalıklarıyla mücadele kapsamında küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarda şiddetli seyreden hastalıklara karşı programlı aşılama yapılması gerekiyor. Yine et ithalatı da besicilerimizin kabusu olmuştur ve bu yolla gelen bütün hayvanlar mutlaka, hassasiyetle incelenmelidir.”
Özellikle ithal hayvanların kesim dönemlerinin yaklaşmasıyla bu hastalığın ortaya çıkması arasında bir bağlantı olup olmadığının açıklanmasını isteyen Karasu, geçimini hayvancılıktan sağladığı için zor durumda bulunan üreticilere mutlaka destek olunması gerektiğini vurguladı.
"ÜRETİCİYE DESTEK OLACAK MISINIZ?"
Öte yandan Karasu, Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı tarafından yanıtlanması talebiyle TBMM'ye soru önergesi verdi. Karasu, Yumaklı'ya şu soruları yöneltti:
- Son yıllarda hastalığın bu kadar sık görülmesinin gerekçesi nedir? Hastalığın, yeterli aşı yapılmadığı veya ithal hayvanlardan kaynaklandığı iddiaları doğru mudur?
- Doğru ise bu konuda alınan önlemler nelerdir?
- Sivas’ta son bir yıl içinde kent özelinde ithal edilen büyükbaş hayvan varlığı sayısı nedir?
- İthal hayvanların kesin dönemlerinin yaklaşmasıyla birlikte bu hastalığın ortaya çıkması anda bir bağlantı var mıdır?
- Hastalığın daha fazla yayılmaması için almış olduğunuz tedbirler nelerdir?
- Avrupa Birliği ülkelerinden damızlık olarak ülkemize gelen hayvanlar Avrupa orjinli olup şap hastalığından ari statüsüne sahip olduğu bilinmesine karşın, Güney Amerika ülkelerinden ülkemize ithal edilen hayvanların bu özelliği var mıdır?
- Güney Amerika ülkelerinden ithal edilen hayvanlara yönelik bakanlığınızın insan ve hayvan sağlığı konusunda aldığı önlemler nelerdir?
- Süt ve et üreticileri ile besicilerin şap hastalığından kaynaklanan mağduriyetlerini gidermek için bir çalışma yapılmış mıdır?
- Üreticilerin zararlarının tazmin edilmesi için yapılacak çalışmalar nelerdir?
- Önergenin yanıtlandığı tarih itibariyle, her bölge ayrı olarak gösterilmek üzere kaç hayvan şaptan etkilenmiştir, kaçı telef olmuştur?
- Şap hastalığı nedeniyle et ve süt üretiminde yaşanan ekonomik kaybın boyutu nedir?
- Bakanlık olarak, Sivaslı üreticilerin kayıplarının karşılanması için bir destek programı planlanmakta mıdır?
- Planlanıyorsa bu programın içeriği nedir?