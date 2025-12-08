CHP'den 'Tom Barrack' tepkisi: 'Persona Non Grata' ilan edilip derhal ülkesine gönderilmeli!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın ifadelerine ilişkin olarak açıklama yaptı.

"ABD BÜYÜKELÇİSİ, AKP İKTİDARI ADINA KONUŞMAKTAN, İKTİDARA İSTİKAMET TAYİN ETMEKTEN ÇEKİNMİYOR"

Barrack'ın geçen hafta da Yunan basınına yaptığı açıklamalarda Türk dış politikasına adeta yön çizmeye kalktığını belirten Öztürkmen, "Barrack, 'İpek Yolu, Doğu’yu Batı’ya üç veya dört farklı güzergâhtan bağlıyordu. Tekrar olabilir, ancak 1919’dan beri ulus devletler tarafından engelleniyoruz' dedi. Barrack özetle, ABD'nin Hazar petrol ve doğalgazına 100 yıldır çökememesinin bir faturasını da bize çıkartıyor, 1919 vurgusuyla açıkça Türkiye Cumhuriyeti’ni hedef alıyor. ABD Büyükelçisi, AKP iktidarı adına konuşmaktan, iktidara istikamet tayin etmekten çekinmiyor. 'Hedefimiz Eylül 2026’da Heybeliada Ruhban Okulu’nu açmaktır' diyerek, Ankara adına hedefler koyuyor" dedi.

"ULUSAL ONURUMUZ ÇİĞNENİYOR AKP İKTİDARI SEYREDİYOR"

Öztürkmen, Barrack'ın Doha Forumu'nda "Bu bölgede gerçekte en iyi işleyen şey, ister beğenin ister beğenmeyin 'hayırsever bir monarşi' olmuştur. İşleyen model budur" sözlerini hatırlatarak şöyle konuştu:

"Daha ne desin. ABD'nin sömürge valisi açıkça tekrar ilan ediyor. Ulus devlet istemiyor, demokrasi istemiyor, monarşi istiyor. Açık ki Barrack, ABD’nin bir bölge valisi gibi davranarak küresel ve bölgesel boyutları olan bir planı hayata geçirmeye çalışıyor. 'Türkiye ve İsrail savaşmayacak. Hazar Denizi’nden Akdeniz’e kadar bir işbirliği göreceksiniz' diyen Tom Barrack, yeni bir 'İsrail barışı', yeni bir siyasi harita dizayn etmeye çalışıyor. Bu yeni dizaynda Türkiye'ye roller biçiyor.

Bütün diplomatik kuralları ihlal eden, içişlerimize müdahale ile devletimizin egemenliğine, Lozan’a, Laik Cumhuriyetimize ve ulus devlet yapımıza alenen saldıran bu küstahlığı AKP iktidarı ağzı açık seyretmektedir. Saray görmüyor, Dışişleri Bakanlığı duymuyor. Ulusal onurumuz çiğneniyor AKP iktidarı seyrediyor. Burası, emperyalizme karşı tarihin en büyük Kurtuluş Savaşı’nın verildiği topraklardır. Sömürge valilerinin at koşturacağı yer değildir."

Mustafa Kemal Atatürk'ün "Hangi istiklâl vardır ki yabancıların nasihatleriyle, yabancıların planlarıyla yükselebilsin. Tarih böyle bir olay kaydetmemiştir" sözlerine atıfta bulanan Öztürkmen, "Atatürk, bu Amerikan memurlarına karşı hepimizi uyarmıştı. Bu hadsiz sömürge valisine derhal hak ettiği yanıt verilmelidir. ABD Büyükelçisi Tom Barrack, 'Persona Non Grata' yani 'İstenmeyen Adam' ilan edilip derhal ülkesine gönderilmelidir" dedi.