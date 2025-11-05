CHP'den Ümraniye çıkarması... Özgür Özel'in Akın Gürlek'e verdiği süre doldu: Mitingde ne açıklayacak?

Tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 23 Mart'ta tutuklanmasının ardından başlayan 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin 66'ıncısı İstanbul Ümraniye'de düzenleniyor.

Yurttaşlar alanda toplanırken, CHP lideri Özgür Özel'in kritik açıklamalar yapması bekleniyor.

Özel, partisinin grup toplantısında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e "Başsavcılık görevinin ve maaşının yanında başka bir gelir elde ettiniz mi başka yoldan?" sorusunu yöneltip soruya yanıt vermesi için süre vermişti.

Özel, cevap gelmediği takdirde bu akşamı işaret ederek tüm belgeleri basınla paylaşacağını belirtmişti.

Özel şunları söylemişti:

"Hakimler Savcılar Kanunu'nun 2802 48. maddesinin son fıkrası şöyle. Hakim ve savcılar kanunlarda belirlenenden başka resmi ve özel hiçbir görev alamazlar, kazanç getirici faaliyette bulunamazlar. Kanun böyleyken İstanbul Cumhuriyet Başsavcısına soruyorum. Başsavcılık görevinin ve maaşının yanında başka bir gelir elde ettiniz mi resmi yoldan? Ekrem Başkanı yolsuzlukla, rüşvetle itibarsızlaştırmaya çalışan kişiye İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'na soruyorum.

Yarın akşama kadar bu sözlü soruma yanıt bekliyorum. Cevap gelmediği takdirde yarın akşamki mitingimizde bu sözlü sorunun yanıtını verdikten sonra tüm basın yayın organlarına gerekli belgeleri yolluyorum. Sözlü sorumun süresi yarın akşam bitiyor."

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Ekrem İmamoğlu'nun alana gönderdiği mektubu okudu:

"Sizleri çok özledim. Buraya, Türkiye tarihinin en büyük siyasi operasyonlarından birine karşı çıkmak, Cumhuriyet tarihinin en büyük haksızlıklarından birine ‘yeter artık’ demek için geldiniz. Milli iradeye, adalete ve demokrasiye sahip çıkmak için buradasınız; sağ olun, var olun… Bugün buradaki güçlü tablo, herkes için eşitliği, herkes için özgürlüğü isteyenlerin sevindiği; bunları sadece bir kesim için isteyenlerin ise endişelendikleri tablodur. Biz, her bir vatandaşımızı bu ülkenin sahibi olarak görürüz. Herkesin inancını, yaşam tarzını, kültürünü güvence altına alıp daha da geliştirmeyi görevimiz kabul ederiz. Kendimizi, herkesin siyasi düşünce ve tercihlerinin yönetime yansıması için gerekli imkanları oluşturmakla sorumlu hissederiz. Bizim cumhuriyetten, demokrasiden anladığımız budur. Birlik tablosundan korkanlar ise cumhuriyeti mecburi bir ara dönemmiş gibi görür. Onlar demokrasiye, ancak iktidara gelmelerine imkân tanıyorsa, değer verir.”

“ONLAR İ Ç İN VATANDAŞIN HAK VE H ÜRR İYETLERİ, SADECE OY GETİRECEKSE, SE Ç İM KAZANDIRACAKSA DEĞERLİDİR”

“Onlar için vatandaşın hak ve hürriyetleri, sadece oy getirecekse, seçim kazandıracaksa değerlidir. En temel hizmetleri sunarken bile, ‘bizden olanlar ve olmayanlar’ ayrımıyla hareket ederler. Onlar, hiç utanmadan, ‘Metroda birinci önceliğimiz en fazla oy aldığımız yerler olacak’ diyenlerdir. İstanbullular, bu ayrımcı zihniyetten bıktığı, artık eşit, adil, insanca bir yaşam istediği için yıllardır bizim arkamızda duruyor ve her seçimde bize desteğini daha da büyütüyor. İstanbullu hemşehrilerim, 2019’daki ilk seçimde 13 bin 600 oy farkıyla bize görev vermişti. İkinci seçimde, 806 bin farkla bizi görevlendirdi. 2024 Mart’ında bu kez oy farkı, tam 1 milyon 100 bine çıktı. Her siyasi görüşten İstanbullu hemşehrilerim; insana saygılı, kente özenli yönetimimize onay verdi. Eşitlikçi ve özgürlükçü yaklaşımımıza destek oldu. İcraatçı ve halkçı uygulamalarımıza sahip çıktı. Her kimlikten, her inançtan, her yaşam tarzından hemşerilerimiz, ‘İstanbul’un rantçılarına, israfçılarına’ karşı ‘İstanbul’un muhafızlarının’ yanında durdu.”

“HEP SİZLERİN YANINDA OLDUK, OLMAYA DA DEVAM EDECEĞİZ”

“2019’dan bu yana nasıl bir yönetim anlayışıyla çalıştığımızı, neler başardığımızı siz değerli Ümraniyeliler çok iyi bilirsiniz. Metro hattımızla, kreşlerimizle, Kent Lokantamızla, öğrenci yurdumuzla, özellikle gençlere ve kadınlara iş olanağı sağlayan İstihdam Ofisimizle, daha önce görülmemiş düzeydeki sosyal desteklerimizle hep sizlerin yanında olduk. Olmaya da devam edeceğiz. Yerel yönetimlerde hayata geçirdiğimiz ve milyonların gönlünü fetheden, hayatını kolaylaştıran projelerimizi daha da geliştirip, tüm Türkiye’ye yayacağız. İcraatçı, halkçı anlayışımızı ülke yönetiminde de hâkim kılacağız. Bizim en büyük meselemiz, milletimizin refahını, yurttaşlarımızın onurlu, mutlu geleceğini sağlamak ve güvence altına almaktır. Herkes için her yerde adaleti ve hürriyeti hâkim kılmaktır.”

“K ÖTÜLÜK KAYBEDECEK, İYİLİK KAZANACAK”

“Bizim, uğruna her türlü mihnete katlandığımız en büyük, en kıymetli davamız budur. Bu dava bize, ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ diyen; hedefi, çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmak olarak gösteren Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emanetidir. O nedenle, bizler için başka yol yok: Ya başaracağız ya başaracağız! Seçimle kazanamadığı belediyeleri, siyasete alet ettiği yargı yoluyla, şantajla, mafyatik yöntemlerle almaya çalışanlara geçit vermeyeceğiz. Rakiplerini gerçek dışı, akla hayale sığmayacak yalanlarla, iftiralarla, militanlaştırdıkları yargı eliyle saf dışı bırakıp, milletin iradesini baskı altına almaya çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. Kötülük kaybedecek, iyilik kazanacak. Bir avuç zalim kaybedecek, 86 milyon kazanacak. Tek yürek olmuş 86 milyon karşısında hiçbir güç duramayacak. Her şey çok güzel olacak. Ekrem İmamoğlu. Silivri Zindanı.”

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in konuşmalarından satır başları şu şekilde:

"Aykut üzerinden kolumuzu kanadımızı kırmak istemiyorlar. Ne Aykut ne Ekrem Başkanımız boyun eğmediler.

Dediler kış gelir soğuk olur, bu meydanlar dolmaz. Ama düşünmedikleri bir şey var, buraya gelenler eyleme geliyor. Bu meydanlara sığmayanlara selam olsun. Ümraniye'ye helal olsun.

İktidara giden yol, sizin rızanızdan geçer. Demokrasi bunu gerektirir. Seçimle gelip seçimle gitmek istemeyenler var. Kadın kollarına, gençlik kollarına güvenmeyen, yargı kolları kurup yargıç eliyle müdahale etmek isteyenler var. Bu Ümraniyeli CHP'li de olsa, AK Partili de olsa, sandığına sahip çıkar, seçtiklerine sahip çıkar.

Korkuyu büyüterek iktidarda kalmaya çalışıyorlar.