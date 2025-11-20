CHP’den yeni ‘TRT’ hamlesi: ‘Yayınlayın duruşmaları, herkes gerçekleri görsün’

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, 22 Kasım cumartesi günü TRT'ye yürüyeceklerini bildirdi.

Çelik şunları yazdı:

"Biz kendimize güveniyoruz.

Biz Ekrem Başkanımıza ve tüm yol arkadaşlarımıza güveniyoruz.

Cumartesi günü TRT önünde iddiamızı yineleyeceğiz.

Siz de yalan ve iftiralarla doldurduğunuz bulamaç iddianamenize güveniyorsanız:

Yayınlayın duruşmaları, herkes gerçekleri görsün."

Yayınlayın duruşmaları, herkes gerçekleri görsün. pic.twitter.com/f4mWicsrBA — Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) November 20, 2025

17 Kasım günü CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, TRT Genel Müdürlüğü'nün önüne 'TRT stüdyosu' kurmuş ve "Bizim neslimiz TRT ile büyüdü, bizden önceki nesiller TRT ile büyüdü. Resmen babamızın evinde dedemize küfrediliyor. TRT bizim kurumumuz ise açıkça söylüyorum babamızın evinde dedemize küfrettirmeyiz. Burası 86 milyonun evidir. TRT'ye çağrım şu: Siyah beyaz yayın yap, onurlu yaşa" diyerek tepki göstermişti.

Devlet televizyonu TRT'de muhalefet partilerinin açıklamalarına yer verilmemesi, uzun süredir tartışma konusu.

Son olarak TRT Haber'in İmamoğlu iddianamesindeki '772 bin liralık' para transferini '772 milyon lira' diyerek servis ettiği haber gündem oldu. TRT Haber, ilgili haber hakkında saatler sonra, “Haberin kaynağının, sehven geçtiği '772 milyon' rakamını '772 bin' olarak düzeltmesinden dolayı, tutarı düzelterek haberimizi yeniden yayınlıyoruz” açıklamasını yapmıştı.