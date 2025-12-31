CHP’den yılbaşında ‘Silivri’ kararı

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Aile Dayanışma Ağı’nın Silivri’de düzenlediği yılın son toplantısında konuştu.

Akdoğan, geceyi Silivri’de geçireceklerini duyurarak, tüm yurttaşlar adına burada olacaklarını vurguladı:

"Ekrem Başkanımızın Cumhurbaşkanı adayı olması için gelip sandık başında oy vermiş 15,5 milyon, Ekrem Başkanımızın ve yol arkadaşlarının, belediye başkanlarımızın, bürokratlarımızın, şoför arkadaşlarımızın, özel kalemlerin kim varsa hepsinin özgürlüğü için imza vermiş 25,1 milyon yurttaşımız adına... Ben oyumu Ekrem Başkana vermem ama onun sandıkta özgürce mücadele etmesini de isterim diyen bütün duyarlı insanlar adına biz, ben ve Parti Meclisi üyemiz Tolga Sağ, İstanbul İl Başkanımızın ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Nuri Aslan'ın misafiri olarak bu geceyi Silivri'de ve burada geçireceğiz"

FİZİKİ KATILIM ÇA ĞRISI YOK

Hava koşullarına dikkat çeken Akdoğan, fiziki katılım çağrısı yapmadıklarını vurguladı:

"Buraya bir kitlesel katılım çağrısı yapmıyoruz. Çünkü burada gece hava daha da soğuyacak. Burada kar yağacak. Biz parti otobüsümüzü aldık ve buraya geldik. Bizler hepiniz adına burada olacağız ve otobüsümüzün içinden sosyal medya hesaplarımızdan yaptığımız yayınlarla sizlerle buluşacağız.

Parti Meclisi üyemiz Tolga Sağ ile birlikte Silivri'den bağlamalarımızla özgürlük türküleri söyleyeceğiz. Sizleri buraya davet etmiyoruz ama sosyal medya hesaplarınızın başına davet ediyoruz.”

"BU GECE G ÖREV B İZDE, YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ"

Akdoğan, burada geçirilecek geceyi bir sorumluluk olarak gördüklerini belirtti:

“Madem aile dayanışma var. Madem sizler varsınız. Madem dostlarımız içeride direniyorlar. Madem 2026 mücadeleyle geçti. Madem Genel Başkanımız Özgür Özel vefanın, dostluğun, direnişin en güzel örneğini sergiledi. O hâlde bu gecede görev bizdedir. Görev İstanbul İl Başkanımızdadır. Görev Silivri İlçe Başkanımızdadır. Görev Nuri Aslan Başkanımızdadır. Tolga Sağdadır, bendedir. Hepiniz adına bu gece burada olacağız. Bu geceyi burada soğukta geçireceğiz ama arkadaşlarımızı yalnız bırakmayacağız.”