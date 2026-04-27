CHP'den Yusuf Tekin'e 'istifa' çağrısı: 'Sorumluluk alanında 41 kişi hayatını kaybetti'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, TBMM’de yaptığı açıklamada Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i okullarda yaşanan ölümler üzerinden eleştirdi.

Özçağdaş, Tekin’in görev süresi boyunca bakanlığın sorumluluk alanlarında toplam 41 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Özçağdaş, Tekin’in göreve gelmesinden bu yana okullarda 47 saldırı gerçekleştiğini belirterek, bu olaylarda 6 öğretmen, 14 öğrenci, 2 okul çalışanı ve 1 velinin yaşamını yitirdiğini ifade etti. Ayrıca Mesleki Eğitim Merkezleri’nde (MESEM) hayatını kaybeden 18 çocukla birlikte toplam ölü sayısının 41’e ulaştığını kaydetti.

"İSTİFA" ÇAĞRISI

Yaşanan ölümlerle ilgili hükümeti sorumluluk almamakla eleştiren Özçağdaş, “Dünyanın birçok ülkesinde 41 değil, bir kişi bile ölse o bakan yerinde bir dakika duramaz” dedi.

Diyarbakır’da yıldırım düşmesi sonucu iki öğrencinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Özçağdaş, okullardaki güvenlik önlemlerinin yetersizliğine dikkat çekti.

İktidarın yaşanan olaylara rağmen sorumluluk üstlenmediğini savunan Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e istifa çağrısında bulundu.