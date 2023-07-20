CHP duyurdu: Tanju Özcan'la ilgili karar gelecek hafta verilecek!
Yüksek Disiplin Kurulu, raporlu olduğu için savunma vermek üzere toplantıya gelmeyen Tanju Özcan'la ilgili kararı 26 Temmuz günü yapacağı toplantıya bıraktı.
CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), raporlu olduğu için bugünkü toplantıya katılmayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'la ilgili kararı gelecek hafta yapacağı toplantıda verecek.
TOPLANTI 5 SAAT SÜRDÜ!
YDK'nin CHP Genel Merkezi'ndeki toplantısı yaklaşık 5 saat sürdü. Kurul, kesin ihraç talebiyle YDK'ye sevk edilen Tanju Özcan'ın dosyası dahil 9 dosyayı masaya yatırdı.
Yaşadığı sağlık sorununu gerekçe gösteren Özcan'ın raporlu olduğu için savunma yapmak üzere YDK'ye gelemediği, Özcan'ın savunmasının 26 Temmuz Çarşamba saat 13.00'da yapılacak YDK'de alınacağı öğrenildi.
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