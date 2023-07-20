CHP duyurdu: Tanju Özcan'la ilgili karar gelecek hafta verilecek!

Yayınlanma: 20.07.2023 - 16:21

Güncelleme: 20.07.2023 - 16:22

CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), raporlu olduğu için bugünkü toplantıya katılmayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'la ilgili kararı gelecek hafta yapacağı toplantıda verecek.

TOPLANTI 5 SAAT SÜRDÜ!

YDK'nin CHP Genel Merkezi'ndeki toplantısı yaklaşık 5 saat sürdü. Kurul, kesin ihraç talebiyle YDK'ye sevk edilen Tanju Özcan'ın dosyası dahil 9 dosyayı masaya yatırdı.

Yaşadığı sağlık sorununu gerekçe gösteren Özcan'ın raporlu olduğu için savunma yapmak üzere YDK'ye gelemediği, Özcan'ın savunmasının 26 Temmuz Çarşamba saat 13.00'da yapılacak YDK'de alınacağı öğrenildi.