Tanju Özcan istifa edeceğini açıkladı: 'Genel Başkan talimat vermiş...'

Yayınlanma: 14.07.2023 - 12:55

Güncelleme: 14.07.2023 - 13:01

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrıları yapan ve partisinin Ankara'daki genel merkezine 'Adalet ve Değişim Yürüyüşü" yapan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 19 Temmuz'da CHP'den istifa edeceğini açıkladı.

Gazeteci Fatih Altaylı'ya konuşan Tanju Özcan, "Genel Başkan talimat vermiş. ‘Bunu en geç ayın 20’sinden önce partiden atın’ demiş. Ben de bu zevki onlara tattırmamak için ayın 19’unda partimden istifa edeceğim" ifadelerine yer verdi.

Özcan, Fatih Altaylı'nın "Mücadeleniz haklı ama yönteminiz sizi haksız gibi gösteriyor. Biraz abarttınız. Kılıçdaroğlu’nu mazlum haline getirmemeniz lazımdı" sözlerine karşılık da, “Haklısınız abarttım. Bunu da bilerek yaptım. Çünkü abartmadığınız zaman kimse dinlemiyor. Bilhassa biraz yüksek tondan gittim ki, toplum burada bir mesele olduğunu görsün istedim" yanıtını verdi.

"HAK VERİYORLAR AMA ÇEKİNİYORLAR"

Partiden kendisine yönelik tepkileri de sorulan Tanju Özcan, “Partiye gönül verenleri saymıyorum. Onlar zaten benimle aynı fikirde ama pek çok parti yöneticisi, il başkanı hatta belediye başkanı haklı olduğumu söylüyor ama bunu açıkça yapmaya çekiniyorlar" dedi.

Tanju Özcan, kesin ihraç talebiyle CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilmişti. Kılıçdaroğlu'na istifa çağrıları yapan ve seçim sonrası değişim çağrısı yapan isimlerden biri olan Özcan, Bolu'dan Ankara'daki CHP Genel Merkezi'ne 10 gün süren bir yürüyüş gerçekleştirmiş, parti genel merkezi önünde sert eleştirilerde bulunmuştu.