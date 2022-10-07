CHP, Erdoğan’ın anayasa çağrısına karşı teklifi görmeyi bekliyor
CHP kurmayları, “Biz yurttaşlarımızın bu konuyla ilgili beklentileri olduğunu gördük. Yaptığımız helalleşme doğrultusunda atılan bir adımdı” dedi.
CHP kurmayları, başörtüsüyle ilgili partinin verdiği yasa teklifine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın anayasa çağrısıyla yanıt vermesine ilişkin değerlendirme yaptı.
Kurmaylar, “Biz yurttaşlarımızın bu konuyla ilgili beklentileri olduğunu gördük. Yaptığımız helalleşme doğrultusunda atılan bir adımdı” dedi. Buna karşılık iktidardan hakaret eden bir dille yanıt aldıklarını söyleyen kurmaylar, “Buradan ne kadar samimiyetsiz olduğu da gözüküyor” değerlendirmesini yaptı.
Partinin bundan sonra atacağı adımlara ilişkin bilgi veren kurmaylar, “Ne getireceklerini bilmiyoruz. Biz başörütüsüyle ilgili çok yalın bir kanun teklifi verdik. Konunun burada sınırlı kalmasını istiyoruz” dedi. Parti kaynakları, Erdoğan’ın “Aile kurumumuzu da güçlendirecek ilave değişiklikler yapalım” çıkışına ilişkin de “Bunu doğru bulmuyoruz. Çünkü güçlü bir anayasa toplumsal ittifakla yapılır. Bizim kendileriyle anayasa deneyimimiz var ve masadan kalkan hep onlar oldu. Onlara halkın da bizim de güvenimiz yok. Biz seçimlerden sonra toplumsal ittifakın da sağlandığı güçlü bir anayasanın hazırlanmasından yanayız” ifadelerini kullandı. Kurmaylar, teklifin parti içinde nasıl karşılandığına ilişkin de “Genel başkan zaten partiye daha önce ‘Yürüdüğüm yolda arkamda mısınız?’ diye sormuştu. Parti de desteğini gösterdi. Bu konuda değişen bir şey yok” dedi.
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