AKP, ‘başörtüsü’ tartışmasında vites yükseltti, özgürlükler hedefte

07 Ekim 2022 Cuma, 04:00

CHP’nin yasa değişikliği önerisi, AKP’nin “ilave” önerileriyle anayasa değişikliği aşamasına çekildi. Eski Anayasa Mahkemesi (AYM) raportörü Ali Rıza Aydın, öneriyi “laiklik” vurgusu yaparak eleştirdi. Aydın, üniversitelerde türban serbestisi öngören 2008’deki anayasa değişikliğine ve AYM’nin söz konusu değişikliği Türkiye’nin laik yapısının vurgulandığı anayasanın ikinci maddesine aykırı bularak iptal etmesine işaret etti.

"SİYASAL İSLAM NİYETİ"

Tartışmanın, “2008’deki kararın başka bir sahnesi olduğunu” kaydeden Aydın, “CHP, anayasa değişikliği yerine yasa değişikliği öneriyor. Aslında yapılan, yasa değişikliğiyle anayasanın ikinci maddesinin değiştirilmesi, dolaylının dolaylısı bir yolla laik hukuk devletine müdahale edilmesi ve ortadan kaldırılmasıdır” ifadelerini kullandı.

2008’den bu yana “anayasa ve toplum tarafından güvence altına alınmış laikliğin ortadan kaldırıldığını, dinin devlete, siyasete, hukuka, eğitime, toplumsal yaşam tarzına sokulduğu dönemin yaşandığını” kaydeden Aydın, “AKP; ‘anayasa değişikliği’ derken baştan beri siyasal İslam ile olan barışıklığını ve niyetini artık anayasaya yazmak gerekir demeye getiriyor” dedi.

"ÖZGÜRLÜĞE SINIRLAMA"

Son dönemde yaşanan yasaklar ve toplumun çeşitli kesimlerinin hedef alınmasına değinen Aydın, şunları kaydetti: “Olası yasa değişikliğiyle özgürlüklerin ve laikliğin kısıtlanması süreci hızlanır. Kadın, çocuk, toplumsal cinsiyet, sanat, düşünce ve basın özgürlükleri, bütünüyle dinsel özgürlük ideolojisiyle sınırlandırılmış olacak. Hatta bir kısmı dinsel yasaklar kapsamına rahatlıkla sokulabilecek.”

İlerici Kadınlar Derneği Başkanı Umut Kuruç ise yapılacak anayasa değişikliğinin, “son dönemdeki yasaklar ve kadınların hedef alınması şeklinde yaşananların anayasal zemine oturtulması anlamına geleceğini” belirtip şunları söyledi: “Bu, AKP’nin, cemaat ve tarikatların beklediği fırsattı. Her gün kadınlar öldürülüyor. Bürokrasi, tarikat ve cemaatler arasında paylaştırılmış durumda. Değişiklik, bunların gücünün tahkim edilmesi anlamına gelir. Gerici kuşatma önce kadınları hedef alarak başlar, bütün toplumu esir alır. Türkiye geri dönülmez biçimde karanlığa doğru yuvarlanır. CHP bu sürecin ortağı haline geldi. Geriye cumhuriyetin hiçbir kurumunu bırakmamak üzere bir saldırı var. Buna CHP de dahil.”

"ÖDEVİ OLMALI"

Atatürkçü Düşünce Derneği Kurucu Üyesi ve eski genel başkanı Prof. Dr. Özer Ozankaya, CHP lideri Kılıçdaroğlu’na yönelik açık mektup yayınladı. Atatürk’ün, Erzurum Kongresi hazırlıkları sürerken Mazhar Müfit Kansu’ya “Zaferden sonra hükümet biçimi Cumhuriyet olacaktır. Padişah ve hanedan konusunda zamanı gelince gereken işlem yapılacaktır. Kadınların örtünüp kapanması kalkacaktır. Fes kalkacak, uygar uluslar gibi şapka giyilecektir. Latin harfleri kabul edilecektir” notunu yazdırdığına işaret eden Ozankaya şu ifadeleri kullandı: “Bu kalıta sahip çıkmak, CHP genel başkanının da birincil ödevi olmak gerekir düşüncesindeyim.”

"GEÇ OLABİLİR"

Avrupa Atatürkçü Düşünce Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Dursun Atılgan da “Türban, çarşaf, sarık, cüppe gibi giysiler kılık kıyafet yasasına aykırıdır. Laik, demokratik ve özgürlükçü Türkiye Cumhuriyeti devleti, özgürlükleri kısıtlamak için özgürlük isteyen köktendinci kesimlere fırsat veremez. Aksi takdirde her şey çok geç olabilir” ifadelerini kullandı.