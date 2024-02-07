CHP, Erdoğan’ın ‘Payları eksiksiz gönderiyoruz’ sözüne yanıt verdi: 'Otobüs aldırmadılar'

Yayınlanma: 07.02.2024 - 04:00

Güncelleme: 07.02.2024 - 04:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde Hatay’da yaptığı konuşmada “Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay’a geldi mi?” demiş, Erdoğan’ın bu sözleri tepkiye neden olmuştu.

Kahramanmaraş’ta dün söz konusu açıklamalarına gelen tepkilere yanıt veren Erdoğan, “Birileri çıkmış Hatay’daki aday tanıtım toplantımızdaki söylediğimiz ifadelerin üzerinde tepiniyor. Halbuki yıllardır şu hakikati kamuoyunun dikkatine getiriyoruz. Hükümet olarak partilere bakmaksızın tüm belediyelerin kamudan aldığı payı eksiksiz gönderiyoruz. Muhalefetin elindeki şehirlerde normalde kendilerinin yapması gereken yatırımları vatandaşlarımız mağdur olmasın diye hayata biz geçirdik. Ellerindeki onca kaynağa rağmen hizmet üretemeyen muhalefet belediyelerinin sorunları ise basiretsizliktir” dedi.

Erdoğan’ın sözlerini değerlendiren CHP’nin eski yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı ve Ordu milletvekili Seyit Torun, “Anayasaya göre zaten belediyelerin payının verilmesi gerekiyor ancak anayasayı tanımayan Erdoğan onu bile vermeyebilirdi. Anayasaya göre; kişi başına düşen nüfus üzerinden belediyelere pay verilir. Orada yaşayan insanlar vergi ödemiyor mu?” sorularını yöneltti.

‘50 MİLYAR BEKLİYOR’

Geride kalan dönemde CHP’li belediyelerin İller Bankası ve Türkiye Belediyeler Birliği ile yaşadığı sorunları anımsatan Torun, “İller Bankası bize hiçbir şekilde kredi ve teminat vermezdi ve yıllarca bununla mücadele ettik. Belediyeler Birliği’nden daha doğru dürüst hibe araç bile alamadık. Danıştay’a, Meclis başkanına gittik ama alamadık. Çevre Bakanlığı da aynı şekilde hiçbir hibe vermedi. İstanbul, İzmir, Muğla belediyelerimiz kredi kaynakları buldu, Hazine garantisi istenmemesine rağmen onay vermediler. Şu anda 50 milyarın üzerinde kaynak cumhurbaşkanının onayını bekliyor. Otobüs bile aldırmıyorlardı” tepkisini gösterdi.

‘HİBELER CUMHUR'A GİDİYOR’

Torun, Meclis’te 2024 yılının bütçe görüşmeleri sırasında İller Bankası’nın belediyeler arası ayrımcılık yaptığını söylemiş ve “Özellikle bağışların yüzde 92’si Cumhur İttifakı belediyelerine yapıyor. Bir Türkiye Belediyeler Birliği var ki belediyelerin bütçesinden kesilerek kaynak oluşturuluyor. Hibelerinin yüzde 97’si Cumhur İttifakı belediyelerine veriliyor” ifadelerini kullanmıştı.

Ayrıca Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan 2024 yılı yatırım programında İzmir Halkapınar Otogar metro hattı projesi için 3 bin lira ödenek ayrılması ve İBB’nin Beylikdüzü-Sefaköy Metro Hattı ve Eyüpsultan-Bayrampaşa Tramvay Hattı projelerine hiç yer vermemesi de eleştiri konusu olmuştu.