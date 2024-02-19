CHP Esenyurt ve Güngören adaylarını değiştirdi: 'Sağlık sorunları nedeniyle...'

CHP Güngören ve Esenyurt ilçeleri için yeni aday atandığını duyurdu. CHP'den yapılan açıklamada "Başkan adaylarımız, sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekilmiştir" denildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 20:29
CHP Esenyurt ve Güngören adaylarını değiştirdi: 'Sağlık sorunları nedeniyle...'
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 31 Mart’ta gerçekleşecek yerel seçim için İstanbul’un Güngören ve Esenyurt ilçesinde aday gösterilen isimlerin değiştiğini açıkladı.

CHP’den yapılan açıklamada Ali Gökmen ile Temel Akkoçlar’ın sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekildiği ifade edildi.

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Güngören'de Yüksel Yalçın, Esenyurt'ta Prof. Dr. Ahmet Özer yeni adaylar oldu.  

İşte CHP'den yapılan o açıklama;

“İstanbul Güngören ve Esenyurt ilçe belediye başkan adaylarımız, sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekilmiştir. Ali Gökmen ve Temel Akkoçlar’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından Esenyurt ilçesi için Prof. Dr. Ahmet Özer ve Güngören ilçesi için Yüksel Yalçın belediye başkan adayı olarak atanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.”

ADAY LİSTELERİ İÇİN YARIN SON GÜN

Yüksek Seçim Kurulu’nun 31 Mart Yerel Seçim takvimine göre, siyasi partilerin aday listelerini salı günü saat 17.00’ye kadar teslim etmesi gerekiyor.

Siyasi parti ilçe başkanlıkları, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine ait aday listelerini ilçe seçim kurullarına; büyükşehirlerde ise siyasi parti il başkanlıkları, büyükşehir belediye başkan aday listelerini il seçim kurullarına teslim edecek.

Partiler, aday listelerindeki eksikleri 22 Şubat’a kadar tamamlayabilecek.

Bağımsız adaylar da dahil olmak üzere geçici aday listeleri 23 Şubat’ta ilan edilecek ve aynı gün listelere itiraz süresi başlayacak.

3 Mart Pazar günü kesin aday listeleri il ve ilçe seçim kurullarında ilan edilecek.

SEÇİM YASAKLARI 21 MART PERŞEMBE BAŞLAYACAK

21 Mart Perşembe günü seçim propagandası ve yasaklar başlayacak. 28 Mart’ta tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin listeler kesinleştirilecek.

Propaganda dönemi 30 Mart Cumartesi günü saat 18.00’de sona erecek ve 31 Mart’ta Türkiye sandık başına gidecek. Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına 29 Şubat’ta başlanacak ve 24 Mart’ta seçmen bilgi kağıtları seçmenlere dağıtılacak.


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