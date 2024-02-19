Abdülhamit’in torununun düğününde cumhuriyetin kurucularına hakaret eden Yılmaz'a CHP'den yanıt geldi

Yayınlanma: 19.02.2024 - 20:23

Güncelleme: 19.02.2024 - 20:24

Osmanlı ailesinin hayattaki kadın üyelerinden biri olan Berna Sultan Osmanoğlu, Cumartesi günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beykoz Sosyal Tesisi’nde gerçekleşen düğünle dünyaevine girdi.

Gelin ve damadın şahitliklerini tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı ve eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz yaptı. Burada konuşan Yılmaz, “Osmanlı ile iftihar ediyorum. Osmanlı’yı süren soysuzları da lanetliyorum” ifadelerini kullandı.

"CÜRETİNİN KAYNAĞI BELLİ"

CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Yılmaz’ın sözlerine sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Karaca, “Vahdettin’in bir İngiliz zırhlısıyla utanç verici kaçışının benzerini yapıp Atatürk ve cumhuriyet düşmanlığıyla yurtdışına kaçan, 2004’te AKP iktidarında geri dönen Şevki Yılmaz’ın sözlerinin, cüretinin kaynağı belli.

Şevki Yılmaz’ın karakterini yansıtan sözlerini de Vahdetin’in kaçısını da ihanetleri üzerinde durmak için değil, her türlü bağımlılığa karşı keskin bir red olarak kabul edip, cüretimizi ve karekterimizi kimden aldığımızı göstermek için değerlendirebiliriz.

"İNGİLİZ ZIRHLILARININ ETEĞİNDEN ÖPEREK SÖYLÜYOR BU SÖZLERİ"

Elbette ki Şevki Yılmaz; teslimiyet zincirlerini koparanlara, halkın gücü ve ulusal birliğe sarsılmaz bir bağlılıkla cumhuriyeti inşa edenlere bakarak değil, bugün yine benzer bir durum olsa gözü yine bir İngiliz zırhlısı arayacak olanların eteğinden öperek söylüyor bu sözleri” ifadelerini kullandı.

Karaca, “Unutmayın; Atatürk ve cumhuriyet, bağımsızlığın yıkılmaz ruhunun ifadesidir. Bu ruh aynı zamanda umut vaadeden geleceğimizdir” diyerek sosyal medya hesabındaki metnini sonlandırdı.