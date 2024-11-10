Yayınlanma: 10.11.2024 - 10:04

Güncelleme: 10.11.2024 - 12:19

CHP kayyum atanan ve belediye başkanı tutuklanan Esenyurt’ta hizmetleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) üzerinden sürdürmeyi hedefliyor. Parti kurmayları temeli atılan cemevinin tamamlanacağını, söz verilen asfaltların döküleceğini, inşaası devam eden kreşin tamamlanacağını vurguluyor. Kurmaylar Ahmet Özer için de “KHK ile çıkan ve kayyum atamasına sebep olan ucube yasanın iptalini sağlamaya çalışıyoruz. Avukat arkadaşlarımız sabah, öğle, akşam başkanımızı ziyaret ediyor. Medya takibine ilişkin bir ekip oluşturduk. Medyada sadece bu konuda yaşanan gelişmeleri takip ediyor” bilgisini veriyor.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanması ve yerine kayyum atanmasının ardından ilçede nöbet başlatan CHP, bir yandan da Esenyurt’taki hizmetlerin kesilmemesini istiyor. Bu noktada partinin Esenyurt’tan elini çekmeyeceğini söyleyen CHP yönetiminden isimler “İBB ve ilçe belediyeleri üzerinden Esenyurt’taki hizmetler devam edecek. Bir cemevi temeli atılmıştı, o tamamlanacak. Konservatuarın düzenlenmesi vardı, devam ettirilecek. İnşaatı süren kreş tamamlanacak. Ve verilmiş asfaltlama sözleri vardı. Bunların hepsi de tutulacak. İBB, burada hizmetlerin aksamaması için gerekeni yapacak” dedi. Bunun dışında Özer’in tutukluluk halinin kaldırılması için yapılan itirazın reddedildiğini anımsatan parti kurmayları “Tutukluluğa itirazla ilgili bize verilen ret kararında gizli bir tanıktan söz ediyorlar. Ama bu gizli tanık ölmüş. Bu olacak iş mi? Ortada altı bomboş bir iddia var. Dert, Esenyurt Belediyesi’ne el koymaktı. Peşine Mardin, Batman da geldi. Bir yandan ‘Abdullah Öcalan’a umut hakkı’ diyorlar bir yandan Ahmet Türk gibi Kürt siyasetinin simge isimlerinden birine kayyum atıyorlar. İktidar da tam ne yaptığının farkında değil. Bu nedenle süreci takip ediyoruz. Biz de şimdi kayyum kararına karşı idari dava açacağız. Başkanın yerine gelen kişinin belediye meclisinden seçilmesi gerektiğini söylüyoruz. Ancak belediye meclisi üyelerinin de görevine son verildi. Bunu sağlayan ve KHK ile çıkan ucube yasanın iptalini sağlamaya çalışıyoruz” diye konuştu.

EYLEMİ BÜYÜTME DÜŞÜNCESİ

Özer’in parti avukatlarınca her gün sabah, öğle ve akşam saatlerinde ziyaret edildiğini aktaran partililer “Bunun yanında medya takibine ilişkin bir ekip de oluşturduk. Medyada sadece bu konuda yaşanan gelişmeleri takip ediyorlar. Onun dışında başkanımız hakkında ortaya atılan ve gerçek olmayan iddialar var. Bunu Genel Başkanımız da grup toplantısında dile getirdi. Biz de bunları ‘İddialar ve gerçekler’ olarak bir broşür haline getirip vatandaşlarımızla paylaşıyoruz” dedi. Nöbet eyleminin nasıl devam edeceğine ilişkin de konuşan kurmaylar “Eylem kararını 15 gün için almıştık. Biz başkanımızın görevine dönmesini bekliyor ve istiyoruz. Ama bundan sonraki süreç için de eylemi büyütmeye yönelik fikirlerimiz var. Bunları elbette partinin Merkez Yönetim Kurulu değerlendirecek ve ona göre bir açıklama yapacaktır” bilgisini paylaştı.