CHP Eskişehir adayı Ünlüce, projelerini anlattı

Yayınlanma: 11.03.2024 - 15:15

Güncelleme: 11.03.2024 - 15:15

CHP’nin Eskişehir adayı Ünlüce, önceki gün düzenlediği 2024-2029 Vizyon Lansman Toplantısı ile Eskişehir’i geleceğe taşıyacak vizyon projelerini açıkladı. Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen ve halka açık olan toplantıya Eskişehirliler büyük ilgi gösterdi. Sözlerine Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’a teşekkür ederek başlayan Ünlüce, “Eskişehir’in merkezini saracak kuşak yolları ile kent içi ulaşımı rahatlatacağız. Bisikletli ulaşım ağı, otobüslerde elektrikli dönem, Eskartplus, Abonman Kart, ulaşımda park et- devam et, yeni katlı otoparklar ile kentte yepyeni bir ulaşım vizyonu yaratacağız. Mevcut Estram hatlarına başta Eskişehir Teknik Üniversitesi olmak üzere yeni hatlar ekleyeceğiz. Bu şehri demir ağlarla örmek bana ve Yılmaz Büyükerşen hocama nasip oldu” dedi.

‘Bin 500 yeni konut inşa edeceğiz’

Kentsel dönüşüm çalışmalarını da anlatan Ünlüce, “Kentsel Dönüşüm Stratejik Eylem Planımız çerçevesinde başta Fevzi Çakmak, Yeşiltepe ve Huzur mahalleleri olmak üzere imar düzenlemesine ihtiyacı olan bölgelerde vatandaşlarımızla uzlaşı içinde imar uygulamaları yapacağız. Ayrıca Gündoğdu mahallemizde bin 500 yeni konut inşa edeceğiz. Organize Sanayi Bölgesi’nde istihdam edilen çalışanların konut ihtiyaçlarına yönelik, 75. Yıl mahallemizde mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait olan arşlarda sosyal konut projeleri gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

‘Turizmi dijitale taşıyacağız’

Ünlüce, Eskişehir’in turizmini geliştirmek için düşündükleri projeleri de şöyle anlattı: “Sevgi ve hoşgörünün Eskişehir’den tüm dünyaya yayılan simgesi Yunus Emre’nin adıyla uluslararası nitelikte bir kültür sanat festivali başlatacağız. Yunus Emre mahallesinde, mahalleye adını veren Yunus Emre’ye yakışır bir ku¨ltu¨r merkezi ve müze inşa edeceğiz. Seyitgazi ve Han ilçelerinin kesiştiği noktada ‘Frigya Turizm Merkezi’ kuracağız. Frig kültürü ve tarihini tüm dünyaya duyuracağız. Şehir merkezimiz başta olmak üzere doğa harikası ilçelerimiz; Mihalıççık, Han ve Sarıcakaya’da Çadır ve Karavan Park alanları oluşturacağız. Bu sayede yerli ve yabancı turistlerle, tüm doğa severlere yeni alanlar açacağız. Turizmi dijital ortamda da yaşatacağız. Tüm misafirler ve Eskişehirliler için Turizm Portalı ve Mobil Uygulamasını hayata geçireceğiz.”

Öğrenci projeleri

Öğrenciler için Gençlik Merkezi, Öğrenci Konukevi, Öğrenci Lokantası, Sosyal Kütüphane, şehre yayılan ücretsiz internet gibi projeler yapacaklarını söyleyen Ünlüce, “Önümüzdeki dönemde Eskişehirspor’un deplasman giderlerini de biz üstlenmek istiyoruz” dedi.