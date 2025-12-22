CHP Eskişehir Gençlik Kolları Başkanı Demir görevinden istifa etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Demir, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Oğuzhan Demir'in sosyal medya hesabı üzerinden yayımlamış olduğu açıklamada, "Kıymetli ailem ve yoldaşlarım, 9 yıl boyunca onurla yürüttüğüm CHP Gençlik Kolları Başkanlığı görevimden bugün itibarıyla istifa ediyorum. Bu süre boyunca sokakta, sandıkta, örgütte umudu büyütmek, mücadeleyi çoğaltmak için bir an bile geri durmadım. Hata yaptıysam öğrenerek, düştüysem kalkarak ama asla vazgeçmeyerek yol aldım. Omuz omuza yürüdüğüm yol arkadaşlarıma, bana güvenen herkese ve bu görevi bana layık gören örgütüme teşekkür ediyorum. Görevler geçicidir, mücadele kalıcıdır. Cumhuriyet Halk Partisi benim siyasal yuvamdır, nerede ihtiyaç varsa, aynı inanç ve kararlılıkla orada olmaya devam edeceğim. Saygıyla" ifadeleri yer aldı.

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Odunpazarı Belediye Meclis Üyesi Berke Akyel de CHP'den istifa ederek AKP'ye geçmişti. Akyel'e rozetini dün AKP İl Başkanı Gürhan Albayrak takmıştı.