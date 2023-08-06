CHP Etimesgut İlçe Başkanı adayı Özdemir kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

CHP Etimesgut İlçe Başkanı adayı Faruk Özdemir, kongre toplantısında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 06.08.2023 - 20:21
CHP Etimesgut İlçe Başkanı adayı Özdemir kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
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CHP’nin Etimesgut ilçesinde düzenlediği kongre toplantısında İlçe Başkanı adayı Faruk Özdemir kalp krizi geçirdi.

61 yaşında olan ve kalp hastası olduğu öğrenilen Özdemir’in durumu sağlık ekiplerine bildirildi. Etimesgut ilçesinde özel bir hastaneye kaldırılan Özdemir’e 20 dakika boyunca kalp masajı uygulandı, ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Acı haberi alan sevdikleri ve partililer hastane önünde toplandı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Özdemir'in vefat haberinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yol arkadaşımız Faruk Özdemir’i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Partimizin Etimesgut İlçe Kongresi’nde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Faruk Özdemir’e Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sevdiklerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Başımız sağ olsun!"


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