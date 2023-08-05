Breaking Bad yıldızı Mark Margolis hayatını kaybetti

Breaking Bad ve Better Call Saul dizilerinde canlandırdığı eski uyuşturucu kralı Hector Salamanca rolüyle tanınan Amerikalı aktör Mark Margolis, 83 yaşında yaşamını yitirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.08.2023 - 10:20
Breaking Bad yıldızı Mark Margolis hayatını kaybetti
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Breaking Bad ve Better Call Saul dizilerinde canlandırdığı eski uyuşturucu kralı Hector Salamanca rolüyle tanınan Amerikalı aktör Mark Margolis, hayatını kaybetti. 

Margolis'in, New York'taki Mount Sinai Hastanesi'nde kısa süren bir hastalığın ardından 83 yaşında öldüğü belirtildi.

Margolis'in menajeri Robert Kolker, "O türünün tek örneğiydi. Onun gibisini bir daha göremeyeceğiz. O değerli bir oyuncu ve ömür boyu sürecek bir dosttu. Onu tanıdığım için şanslıydım" açıklamasında bulundu.

Bir zamanlar kendisini "kalfa aktör" olarak tanımlayan Margolis, Scarface, Ace Ventura ve The Wrestler'ın da aralarında bulunduğu 50 yıllık kariyeri boyunca 60'tan fazla film ve dizide rol aldı.

Margolis, 2012 yılında "Drama Dizilerinde En İyi Konuk Oyuncu" dalında Emmy'ye aday gösterildi.


Mark Margolis ABD

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