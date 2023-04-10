CHP Hatay Milletvekili adayı Mehmet Güzelmansur kimdir? Mehmet Güzelmansur kaç yaşında, nereli?

Mehmet Güzelmansur, CHP Hatay Milletvekili adayı oldu. Peki, CHP Hatay Milletvekili adayı Mehmet Güzelmansur kimdir? Mehmet Güzelmansur kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 13:55
CHP Hatay Milletvekili adayı Mehmet Güzelmansur kimdir? Mehmet Güzelmansur kaç yaşında, nereli?
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Hatay milletvekili adaylarından biri de Mehmet Güzelmansur oldu. Mehmet Güzelmansur'un yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

MEHMET GÜZELMANSUR KİMDİR?

Mehmet Güzelmansur, 1967 Yılında Antakya’da doğdu. ODTÜ Makine Mühendisliği’nden mezun oldu. Dünya Bankası bursuyla İngiltere’de yüksek lisans eğitimi yaptı. Çeşitli üniversitelerde, öğretim görevliliği yaptı. İki dönem Antakya Belediye Meclis Üyeliği ve CHP Grup Başkanlığı yaptı. Genç, dinamik, üretken ve çalışkan bir işadamı olarak ciddi projelere ve başarılı çalışmalara imza attı. Güzelmansur şu anda aktif olarak Hatay Büyükşehir Belediyespor Asbaşkanlığı görevini yürütüyor.



Mehmet Güzelmansur milletvekili adayı CHP hatay

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